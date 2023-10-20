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الخميس 19 تشرين الأول 2023 ساعة 23:57

5 صواريخ من اليمن باتجاه الكيان الصهيوني

5 صواريخ من اليمن باتجاه الكيان الصهيوني
ونقل موقع "اكسيوس" الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "لدينا مؤشرات على أن الصواريخ التي انطلقت من اليمن كانت موجهة نحو الكيان الصهيوني".

وكانت إذاعة جيش الاحتلال، أفادت أن حوالي 5 صواريخ أطلقت من اليمن تجاه “اسرائيل” واعترضتها البارجة الأمريكية.

واعترضت سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية ثلاثة صواريخ أطلقت من اليمن وكانت متجهة شمالا، حسبما أعلن البنتاغون الخميس.

وأشارت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى أن الحوثيون في اليمن أطلقوا صواريخ ومسيرات شمالا، قد تكون باتجاه إسرائيل، وتم اعتراضها.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال باتريك رايدر: "لا زلنا نحلل المعلومات التي وصلتنا، ولا نستطيع التأكيد بشكل قاطع، الأهداف التي استهدفتها تلك الصواريخ، ولكننا نعتقد أنها استهدفت مواقع في إسرائيل".

وأعلن رايدر أن المدمرة الأمريكية "كارني" كانت في البحر الأحمر واعترضت الصواريخ الثلاثة.
رقم : 1089694
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