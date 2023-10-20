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الجمعة 20 تشرين الأول 2023 ساعة 00:58

تحرك أول دفعة من العراقيين باتجاه الحدود الأردنية نصرة لفلسطين

تحرك أول دفعة من العراقيين باتجاه الحدود الأردنية نصرة لفلسطين
وأنطلقت الحافلات من العاصمة بغداد وباقي المحافظات العراقية استجابة لدعوة من فصائل المقاومة الإسلامية في العراق وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ومن المقرر أن تشهد بغداد وباقي المحافظات يوم الجمعة مظاهرات واسعة نصرة لفلسطين وتنديداً بالكيان الصهيوني.

وقال مصدر مطلع في الهيئة التي تنظم حركة المتطوعين بالاعتصام قرب الحدود الأدرنية قال لمراسل موقع "إسلام تايمز"، إن "هذه الخطوة هي تلبية للواجب الديني و الإنساني والوطني وسنعتصم على الحدود العراقية الاردنية "طريبيل".

وأضاف أن "المشاركة في رفع الحيف عن الشعب الفلسطيني مهمة كل الرافضين للهيمنة و الغطرسة الامريكية و الصهيونية".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا في كلمة له مساء الخميس، "الشعوب الإسلامية والعربية إلى تجمع شعبي سلمي والاعتصام عند الحدود الفلسطينية".

وقال الصدر "سنبقى هناك الى حين فك الحصار، وان وجدنا تعاونا مع الشعوب فسنحدد موعداً من دون تدخل الحكومات، ونريد أن نوصل الماء والغذاء والمواد الطبية لغزة".

رقم : 1089700
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