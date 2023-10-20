تحرك أول دفعة من العراقيين باتجاه الحدود الأردنية نصرة لفلسطين

العراق (إسلام تايمز) - تحركت في وقت متأخر من مساء الخميس، أول دفعة من الشباب العراقيين عبر الحافلات للوصول إلى الحدود الأردنية نصرة للقضية الفلسطينية ورفضاً للعدوان الصهيوني الغاشم المستمر على قطاع غزة.