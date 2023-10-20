مقتل جندي أمريكي في قاعدة عين الأسد

ونقلت قناة "الرابعة" العراقية عن مصدر عراقي قوله إن "جندياً أمريكيا قتل في قاعدة عين الأسد نتيجة سكتة قلبية بعد القصف الصاروخي".



وأفاد مصدر أمني في محافظة الانبار، مساء الخميس، بإستهداف قاعدة عين الاسد غرب المحافظة بقصف صاروخي.



وقال المصدر فيان "قصفاً بصواريخ نوع غراد (من 3-4)، استهدف قاعدة عين الاسد غرب محافظة الانبار".



واضاف، ان "قوة من قيادة قوات الجزيرة والبادية/ لواء 29 في الفرقة السابعة، عثرت على منصة اطلاق الصواريخ، وتمكنت من ابطال صاروخين كانا معديين للانطلاق".



قال مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية في العراق تعرضت يوم أمس الأربعاء لهجومين منفصلين بطائرات مسيرة، تسبب أحدهما في إصابات طفيفة لعدد صغير من الجنود.



ولم يوضح المسؤول، الذي تحدث لرويترز طالبا عدم الكشف عن هويته، الجهة المشتبه بها في الهجومين على قاعدة عين الأسد وقاعدة حرير الجويتين.



وجاء الهجومان في وقت رفعت فيه واشنطن مستوى التأهب تحسبا لهجمات من جماعات تدعمها إيران، في ظل تصاعد حاد في التوتر في المنطقة بسبب الهجوم الإسرائيلي العنيف على غزة في أعقاب عملية طوفان الأقصى.



وقال مسؤولان أمريكيان إن الهجوم الأول وقع في وقت مبكر من يوم الأربعاء بطائرتين مسيرتين استهدفتا قاعدة عين الأسد. وتم اعتراض إحدى المسيرتين، لكنها انفجرت مما أدى إلى وقوع إصابات طفيفة وإلحاق أضرار ببعض المعدات.



وقال أحد المسؤولين إن بعض الجنود الأمريكيين يخضعون للفحص لاحتمال تعرضهم لإصابات دماغية.



واستهدف الهجوم الثاني قاعدة حرير الجوية التي تضم قوات أمريكية في أربيل بشمال العراق، حسبما قال المسؤولان الأمريكيان ومسؤول أمني عراقي ودبلوماسي غربي.