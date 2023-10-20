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الجمعة 20 تشرين الأول 2023 ساعة 08:00

طائرات الاحتلال تقصف بالصواريخ “كنيسة الروم الأرثوذكس” في غزة

طائرات الاحتلال تقصف بالصواريخ “كنيسة الروم الأرثوذكس” في غزة
وأفادت بأن طيران الاحتلال قصف كنيسة القديس بروفيريوس في حي الزيتون جنوب غزة، والتي لجأ إليها المئات من النازحين، ما أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

وأشارت إلى أن أضرارا مادية جسيمة لحقت في أجزاء من مبنى الكنيسة، كما جرى تدمير مبنى بجوار الكنيسة.

ووفقا للداخلية في غزة، فإنّ الاحتلال استهدف مبنى الكنيسة كان بصورة مباشرة، ويذكر أن كنيسة الروم الأرثوذكس تقع على بعد أمتار من المستشفى المعمداني في قطاع غزة.

من جانبها، استنكرت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس بأقوى العبارات القصف الإسرائيلي الذي طال كنيستنا في مدينة غزة، واستهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها التي توفر الحماية للأبرياء جريمة حرب.

بدورها، قالت حركة حماس إن “قصف الاحتلال لكنيسة بوفيليوس في غزة إجرام متجدد ضد الأديان والمدنيين العزل”.
رقم : 1089735
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