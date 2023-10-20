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الجمعة 20 تشرين الأول 2023 ساعة 08:04

حزب الله دان الاعتداء على المدنيين والصحافيين: الاعتداء على امن بلدنا لن يمر دون رد او عقاب

حزب الله دان الاعتداء على المدنيين والصحافيين: الاعتداء على امن بلدنا لن يمر دون رد او عقاب
واعتبرت ‫العلاقات الاعلامية في بيانها ان “هذا العدوان هو ‫استكمال لجرائم الاحتلال السابقة ضد الاعلاميين في لبنان وفلسطين”.

وطالب البيان جميع المؤسسات ‫الاعلامية والنقابات والجمعيات المهنية والانسانية بإدانة هذه الجرائم.

نص بيان العلاقات الإعلامية في حزب الله:
“يواصل العدو الصهيوني سياسته الاجرامية في الاعتداء على المدنيين وعلى الصحافيين الذين يعملون في منطقة الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

ان العلاقات الاعلامية في حزب الله تدين بشدة الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال قرب موقع العباد ضد الاعلاميين والتي ادت الى استشهاد احد المدنيين وتعتبر ان هذا العدوان هو استكمال لجرائمه السابقة ضد الاعلاميين في لبنان وفلسطين بهدف منعهم من نقل الحقيقة وتغطية وتوثيق جرائمه الوحشية ضد المدنيين والابرياء.

اننا اذ نطالب كل المؤسسات الاعلامية والنقابات والجمعيات المهنية والانسانية بادانة هذه الجرائم نؤكد مجددا ان قتل المدنيين والاعتداء على امن بلدنا لن يمر دون رد او عقاب.”
رقم : 1089736
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