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الجمعة 20 تشرين الأول 2023 ساعة 08:14

هنية: الحرب على غزة قد تتحوّل إلى صراع إقليمي لن يستطيع العدو التحكّم فيه

هنية: الحرب على غزة قد تتحوّل إلى صراع إقليمي لن يستطيع العدو التحكّم فيه
وأضاف هنية، في كلمة متلفزة له، أنّ المقاومة تتابع حراك المسؤولين الأميركيين والأوروبيين، "الذي يهدف إلى تقديم الدعم لـ "إسرائيل"، مشيرًا إلى أنّ "الإدارة الأمريكية فشلت فشلًا ذريعًا في توفير الدعم الدولي والإقليمي للعدوان على غزة وتطويع الموقف العربي الرسمي لقبول التهجير".

وأضاف هنية أنّ الهدف هو تهجير "أهل غزة إلى مصر وأهل الضفة إلى الأردن"، مؤكدًا أنّ الشعب الفلسطيني "المتمسك بأرضه يرفض التهجير والوطن البديل".

وتابع هنية أنّ استمرار العدوان واستباحة دماء شعب غزة، سوف يفجر كل المعادلات على الصعيدين الفلسطيني والإقليمي، وما يجري في قطاع غزة قد "يتحول إلى صراع إقليمي لن يستطيع العدو ومن يقف خلفه من التحكم فيه".

وشدد هنية على ضرورة تقديم قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية، "ليحاسبوا على ما ارتكبوه من جرائم"، مؤكدًا أنّ "حركة حماس والمقاومة، فيهما من الإنسانية والأخلاق ما يتفوّق على هذا المحتل الذي يمارس القتل المتعمد".

وأشار إلى أنّه تلقى خلال الأيام الماضية العديد من الاتصالات، وأجرى العديد من اللقاءات "مؤكداً للجميع أنّ الحل يكمن في رحيل الاحتلال".

ودعا هنية "جماهير شعبنا والأمة الإسلامية إلى النفير العام غدًا الجمعة تحت عنوان توقف العدوان ورفض التهجير والوطن البديل"، وقال "يجب أن نتحرك بقوة وبجرأة وبشجاعة وأن نفرض المعادلات، لا يجوز أن نترك هذا العدو يستبيح القدس والأقصى أو أن يستبيح دماء شعبنا وأهلنا في غزة كما في الضفة".

وختم هنية "ازحفوا نحو الحدود وافرضوا المعادلات وتجاوزوا قانون المرحلة".
 
رقم : 1089738
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