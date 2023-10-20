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الجمعة 20 تشرين الأول 2023 ساعة 08:35

عباس يرفض تلقي مكالمة هاتفية من بايدن

عباس يرفض تلقي مكالمة هاتفية من بايدن
ونقلت الهيئة عن مصدر فلسطيني في رام الله، قوله إن مسؤولي إدارة بايدن حاولوا ترتيب مكالمة هاتفية بين القادة، لكن عباس رفض الطلب.

ومع ذلك، ظلت فرق الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية على اتصال، حتى مع غضب عباس من دعم واشنطن لإسرائيل في حربها ضد حركة "حماس"، كما ألغى عباس اجتماعا كان متوقعا مع الرئيس الأمريكي والقادة العرب في قمة في الأردن في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ومساء يوم الثلاثاء، أعلن حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن عباس، قرر العودة إلى رام الله من العاصمة الأردنية عمان دون حضور القمة الرباعية التي يستضيفها الملك عبدالله الثاني، مع بايدن، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

كما تخلى بايدن عن محطته في الأردن، غداة مقتل مئات الأشخاص بقصف إسرائيلي استهدف المستشفى "المعمداني" في غزة.
رقم : 1089744
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