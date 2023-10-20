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الجمعة 20 تشرين الأول 2023 ساعة 08:39

سفارة روسيا تتهم الولايات المتحدة بملاحقة الروس في بلدان أخرى منذ 15 عاما

سفارة روسيا تتهم الولايات المتحدة بملاحقة الروس في بلدان أخرى منذ 15 عاما
وأضافت السفارة: "يلفت النظر أن الزعم بخصوص مخاطر البقاء في روسيا يأتي من ممثلة الدولة (السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر)، الذي يمارس عمليات اصطياد حقيقية للمواطنين الروس في الدول الثالثة خلال فترة 15 عاما. لقد تجاوز عدد الحوادث من هذا النوع 60 حادثة. وبعد الاعتقال والتسليم، يواجه المواطنون الروس موقفا متحيزا من جانب العدالة الأمريكية. ويتعرض الروس لظروف احتجاز غير إنسانية ويتم حرمانهم من الرعاية الطبية. نطالب السلطات الأمريكية بالتوقف عن اضطهاد الروس ونطالب باحترام حقوقهم القانونية وبالتخلي عن الخطاب المعادي لروسيا".

وتابعت السفارة الروسية القول في بيانها: "لاحظنا التصريحات الاستفزازية للسكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر. هذه المرة حاول هذا المسؤول تشويه سمعة بلادنا بقصص مرعبة حول السفر غير الآمن للأمريكيين إلى روسيا. على الرغم من الحملة الإعلامية التي شنت ضد روسيا، تواصل بلادنا اجتذاب عدد لا يحصى من الأجانب، بما في ذلك من الولايات المتحدة".

ويشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كان قد أعلن في 25 أبريل من هذا العام، أن حوالي 60 مواطنا روسيا يقبعون حاليا في السجون في الولايات المتحدة. وقال: "لم يقم الجانب الأمريكي ولو مرة واحدة أثناء اختطاف مواطنينا من أوروبا ودول أخرى، بالامتثال لمتطلبات الاتفاقية القنصلية الثنائية. حال وجود شكوك لدى الجانب الأمريكي تجاه مواطنين روس، فلا ينبغي اختطافهم، كما هو الحال في أفلام هوليوود، بل يجب التوجه إلى السلطات الروسية والتعبير عن هذه الشكوك".
رقم : 1089745
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