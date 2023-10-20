الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 20 تشرين الأول 2023 ساعة 09:41

الرياض تحتضن القمة الأولى لدول مجلس التعاون الخليجي و"آسيان"

الرياض تحتضن القمة الأولى لدول مجلس التعاون الخليجي و"آسيان"
وحسب وكالة "واس" السعودية، تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا، روابط مشتركة على رأسها الموقع الإستراتيجي والتقدم الاقتصادي، وتوطيد الشراكات الاستثمارية الدولية، والتنمية الثقافية، وتعزيز السلام والاستقرار الدولي.

ويعود تاريخ العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان، إلى مارس 1986، حينما قرر المجلس الوزاري في دورته الثامنة عشر الموافقة على إجراء اتصالات أولية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، كما قرر المجلس الموافقة على فتح حوارات اقتصادية وبحث سبل تعزيز التعاون بينهما.

والخميس اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الذي وصل إلى السعودية الأربعاء، وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية.
ووصل الأربعاء رئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه، ورئيس جمهورية تيمور الشرقية خوسيه راموس هورتا، وسلطان بروناي دار السلام الحاج حسن البلقيه.

والخميس وصل الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس الابن، ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، والوفد المرافق له للمشاركة في القمة.

كما وصل نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عُمان، شهاب بن طارق آل سعيد، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير.

على أن يصل في وقت لاحق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
رقم : 1089754
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حماس والجهاد تثمنان دعم المرجعية في ايران للشعب الفلسطيني
حماس والجهاد تثمنان دعم المرجعية في ايران للشعب الفلسطيني
مقتل جندي أمريكي في قاعدة عين الأسد
مقتل جندي أمريكي في قاعدة عين الأسد
20 تشرين الأول 2023
تحرك أول دفعة من العراقيين باتجاه الحدود الأردنية نصرة لفلسطين
تحرك أول دفعة من العراقيين باتجاه الحدود الأردنية نصرة لفلسطين
20 تشرين الأول 2023
5 صواريخ من اليمن باتجاه الكيان الصهيوني
19 تشرين الأول 2023
الصدر يدعو الى اعتصام قرب الحدود الفلسطينية
الصدر يدعو الى اعتصام قرب الحدود الفلسطينية
19 تشرين الأول 2023
الشيخ الزكزاكي: قتل المدنيين في غزة يعكس ضعف الصهاينة
الشيخ الزكزاكي: قتل المدنيين في غزة يعكس ضعف الصهاينة
19 تشرين الأول 2023
رئيسي: ننتظر من مصر فتح معبر رفح سريعا
رئيسي: ننتظر من مصر فتح معبر رفح سريعا
19 تشرين الأول 2023
تزايد الدعم الشعبي لفلسطين في المغرب العربي
تزايد الدعم الشعبي لفلسطين في المغرب العربي
19 تشرين الأول 2023
الاختبار القاسي لمنظمة التعاون الإسلامي أمام التطورات في غزة
الاختبار القاسي لمنظمة التعاون الإسلامي أمام التطورات في غزة
19 تشرين الأول 2023
مظاهرات بأرجاء العالم تندد بمجزرة المستشفى في غزة
مظاهرات بأرجاء العالم تندد بمجزرة المستشفى في غزة
19 تشرين الأول 2023
الأمن ‘‘الإسرائيلي‘‘ انتهى.. ماذا عن الموقف الأمريكيّ؟
الأمن ‘‘الإسرائيلي‘‘ انتهى.. ماذا عن الموقف الأمريكيّ؟
19 تشرين الأول 2023
الرئيس الإيراني: الأمة الاسلامية جاهزة للتواجد في فلسطين
الرئيس الإيراني: الأمة الاسلامية جاهزة للتواجد في فلسطين
18 تشرين الأول 2023
بغداد: تظاهرة نصرة لفلسطين وسط محاولات لاقتحام سفارة أمريكا (صور)
بغداد: تظاهرة نصرة لفلسطين وسط محاولات لاقتحام سفارة أمريكا (صور)
18 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تزايد الدعم الشعبي لفلسطين في المغرب العربي
الاختبار القاسي لمنظمة التعاون الإسلامي أمام التطورات في غزة
الأمن ‘‘الإسرائيلي‘‘ انتهى.. ماذا عن الموقف الأمريكيّ؟
أمريكا و‘‘إسرائيل‘‘ في مواجهة الصحافة والصحفيين