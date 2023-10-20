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الجمعة 20 تشرين الأول 2023 ساعة 11:49

ايران والجزائر تؤكدان ضرورة وقف جرائم الاحتلال في غزة

ايران والجزائر تؤكدان ضرورة وقف جرائم الاحتلال في غزة
وحسبما نقلت وكالة ارنا, أجرى أميرعبد اللهيان، اتصالا هاتفيا مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، تناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الأخيرة، لا سيما الوضع الإنساني في قطاع غزة والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، أكد أمير عبداللهيان أن الأولوية العاجلة في الوضع الحالي هي وقف جرائم الكيان الصهيوني ضد المدنيين وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشار إلى جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في استهداف المدنيين، وخاصة الهجوم الأخير على مستشفى المعمداني بغزة، مشددا على ضرورة زيادة المشاورات الدبلوماسية بين الدول الإسلامية من أجل وقف الجرائم ضد المدنيين وإرسال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.

ولفت إلى موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية المبدئي ودعمها المستمر ودفاعها عن القضية الفلسطينية، مؤكدا على استعداد جمعية الهلال الأحمر الإيراني لإرسال الأدوية والغذاء إلى غزة عبر مصر.

من جانبه قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في إشارة إلى الأحداث الأخيرة في فلسطين، أن الوضع الحالي هو نتيجة فشل المشاريع السياسية في نيل الفلسطينيين حقوقهم المشروعة والوطنية في تشكيل دولة مستقلة، مشددا على ضرورة وقف العنف ضد المواطنين الفلسطينيين الأبرياء.
رقم : 1089770
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