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الجمعة 20 تشرين الأول 2023 ساعة 11:56

الشيخ قاووق: العدوان على غزة هو عدوان على كل المنطقة ولبنان في طليعة المستهدفين

الشيخ قاووق: العدوان على غزة هو عدوان على كل المنطقة ولبنان في طليعة المستهدفين
وخلال الاحتفال التكريمي للشهيد المجاهد حسين كامل المصري في حسينية بلدة برج الشمالي، أكد الشيخ قاووق أن “كل طلقة وصاروخ وقذيفة تطلقها المقاومة في الجنوب، هي للدفاع عن لبنان أولاً، وكل من يدافع عن غزة في المنطقة إنما يدافع عن نفسه، لأن الكل في دائرة الاستهداف، وحزب الله علناً دون أي تردد وأي تأخير في الموقع المتقدم في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب حماية لأهلنا ونصرة لغزة، ولن نعبأ بكل التهديدات الأميركية وغيرها، لأن الأميركيين يجب أن يعلموا أنه عندما يهددون المقاومة في لبنان، فإنهم يخطئون بالعنوان، لأنه ليس في قاموس المقاومة في لبنان شيء اسمه تهديدات، فنحن أهل الميدان والتاريخ يشهد أننا صناع هذا الانتصار”.

ورأى أن “أميركا هي رأس الإرهاب والمسؤولة عن كل المجازر والمذابح في فلسطين، لا سيما وأنها أطلقت يد نتنياهو لارتكاب المجازر التي يراهنون أنها تصنع هزيمة، ولكن في زمن المقاومة، فإن المجازر تؤجج روح المقاومة على امتداد الأمة من أقصاها إلى أقصاها”.

ولفت الى أن “بعد كل المجازر الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، لا يزال العلم الإسرائيلي يرفرف في المنامة وأبو ظبي والقاهرة وعمان ومراكش والرباط وغيرها من الدول العربية، ولا يزال هناك تعاون عسكري وأمني بين العدو الإسرائيلي ودول التطبيع في الخليج حتى اليوم، وهذا أشد إيلاما على الشعب الفلسطيني من المجازر”.
رقم : 1089772
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