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الجمعة 20 تشرين الأول 2023 ساعة 11:58

بسبب الدعم الأعمى لـ"اسرائيل".. استقالة مسؤول في الخارجية الأميركية

بسبب الدعم الأعمى لـ"اسرائيل".. استقالة مسؤول في الخارجية الأميركية
في خطاب استقالته، قال جوش بول، والذي كان مديرًا للشؤون العامة والكونغرس في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية الأميركية لأكثر من 11 عامًا، إن: "الدعم الأعمى لجانب واحد" من إدارة بايدن يؤدي إلى قرارات سياسية كانت "قصيرة النظر، ومدمرة، وغير عادلة، ومتناقضة مع قيمنا"، بحسب تعبيره.

وأضاف معلقًا على العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني ودعم واشنطن له بالقول: "أخشى أننا نكرر الأخطاء نفسها التي ارتكبناها في العقود الماضية، وأرفض أن أكون جزءًا منها لمدة أطول".

كذلك قال بول إن قطع "إسرائيل" للمياه والغذاء والرعاية الطبية والكهرباء عن غزة، وهي منطقة يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، يجب أن يخضع للقوانين الفيدرالية القائمة، والتي تهدف إلى إبقاء الأسلحة الأميركية بعيدة عن أيدي منتهكي حقوق الإنسان؛ وكلامه هذا وفقًا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز.
رقم : 1089773
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