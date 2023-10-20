أغلبية الصهاينة: نتنياهو يتحمّل مسؤولية ما حصل في غلاف غزة

وبحسب البيانات؛ فإنّ أغلبية الإسرائيليين (65%) تؤيد عملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة، و21% تعارض ذلك و14% ليس لها رأي.



وفي الاستطلاع الحالي، حصل الائتلاف على 43 مقعدًا، فيما استحوذت أحزاب المعارضة (والأحزاب العربية) على أغلبية كبيرة بـ 77 مقعدًا.



ووفقًا للاستطلاع، حصل الليكود على 18 مقعدًا، وحصلت قائمة "الصهيونية الدينية" على 5 مقاعد ومثلها حزب "عوتسماة يهوديت" بقيادة وزير ما يُسمّى بـ"الأمن القومي" إيتمار بن غفير . كما حصل حزب "شاس" المتدين على 8 مقاعد، وحصلت قائمة "يهدوت هتوراه" المتدين أيضًا على 7 مقاعد.



كذلك أظهر الاستطلاع حصول "المعسكر الوطني" على 40 مقعدًا، فيما حصل "ييش عتيد" على 15 مقعدًا، و"يسرائيل بيتينو" على 7 مقاعد، و"القائمة الموحّدة" حصلت على 4، في حين حصل "ميرتس" على 6 مقاعد.



وحصل تحالف الجبهة/ العربية للتغيير على 5 مقاعد، فيما فشل حزبا "العمل" و"التجمع" في تجاوز نسبة الحسم.