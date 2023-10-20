352 شهيدا بينهم 16مسيحيا في 37 مجزرة للاحتلال

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، أكد القدرة في مؤتمر صحفي -اليوم الجمعة- أن طائرات الاحتلال استهدفت مباشرة الكنيسة، ولم تبالِ بقصف الأماكن المقدسة التي لجأ إليه النازحون.



وتعدّ كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس أقدم كنيسة في قطاع غزة لا تزال مفتوحة، وهي تقع بجانب مسجد بالبلدة القديمة في غزة القديمة، وقد بنيت فوق ضريح القديس برفيريوس.



وتقع الكنيسة على مقربة من المستشفى الأهلي العربي المعمداني الذي تعرّض -مساء الثلاثاء- لمذبحة إسرائيلية كبيرة خلّفت 471 شهيدا. ويتبع المستشفى للكنيسة الأسقفية الإنجيلية بالقدس المحتلة.



وأشار القدرة إلى أن شهية الاحتلال مفتوحة “لارتكاب المزيد من مجازر التطهير العرقي، واستهداف كل ما هو غير يهودي”.



وأكد خروج 7 مستشفيات في القطاع عن الخدمة جراء عدوان الاحتلال، مطالبا بتوفير الحماية الدولية للمستشفيات والمؤسسات الصحية، والإسراع في إدخال الإمدادات الطبية إلى غزة.



ونبه إلى أن الساعات القادمة حرجة للغاية أمام الطواقم الطبية، مع شح الوقود والمستلزمات.



وكشف عن أن عدد الشهداء منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 4137 شهيدا، وأكثر من 1000 مفقود أغلبهم من الأطفال.



ومنذ السبت (7 أكتوبر الماضي) تشن طائرات الاحتلال عمليات قصف واسعة وعشوائية ضد المنازل والشوارع والمنشآت المدنية في قطاع غزة كشكل من أشكال الانتقام ضد المدنيين الفلسطينيين.



كما تقطع قوات الاحتلال عن القطاع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، مما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة.