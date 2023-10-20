انتفاضة دولية ضد جرائم الاحتلال الصهيوني في غز ة

ذكر شهود عيان، أن أتباع الصدر وصلوا إلى منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، وقاموا على الفور بنصب سرادق وخيم للاعتصام، تلبية لدعوة من الزعيم مقتدى الصدر، لتنظيم تجمع شعبي سلمي، دون تدخل الحكومات، عند الحدود الفلسطينية من جانب مصر، وسوريا، ولبنان والأردن.



وكان الصدر قد طالب أنصاره بأن يكون هذا التجمع "من دون أي سلاح، غير الأكفان، والبقاء إلى حين فك الحصار، وإيصال ما يكفي لأهلنا، في غزة، شمالها وجنوبها، ولإيصال بعض المعونات الغذائية، والطبية، والماء، ولا نمانع من تفتيشها من طرف محايد، يتفق عليه الجميع، كالأمم المتحدة أو غيرها".



من جانب آخر طافت شوارع بغداد والمحافظات بعد أداء صلاة الجمعة، اليوم مسيرات جماهيرية شعبية مهنية لنصرة ودعم القضية الفلسطينية وتقديم الدعم الإنساني لأهالي غزة.



وتخلل هذه المظاهرات والتجمعات، هتافات تطالب بالقصاص من " الكيان الصهيوني والتنديد بجرائمه الشنيعة" والوقوف إلى جاني الشعب الفلسطيني.



ومن المنتظر أن تشهد بغداد، وعدد من المحافظات عصر اليوم مظاهرة جماهيرية لاتباع الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم عند بوابة المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد من جهة حي الجادرية قرب الجسر المعلق لنصرة الشعب الفلسطيني.



وفي السياق اجتمع حشد كبير من الأمهات والأطفال الإيرانيين في طهران دعما لأطفال فلسطين وتنديدا بجرائم الكيان الصهيوني في قصف مستشفى المعمداني في غزة.



وفي أعقاب هجوم الكيان الصهيوني الغاصب على أحد المستشفيات في غزة، والذي أدى إلى استشهاد مجموعة من النساء والأطفال الأبرياء، اجتمعت أمهات وأطفال إيران في ساحة الام في طهران للدفاع عن اطفال غزة المظلومين.



وحسبما نقلت وكالة ارنا, أعلنت المتظاهرات غضبهن واشمئزازهن مرددات شعارات الموت لإسرائيل والموت لأمريكا، الله أكبر، وصمت كل مسلم خيانة للقرآن، والموت للصهاينة ليظهرن هذا الغضب الكبير أمام العالم.



وأعلن الأطفال والأمهات الإيرانيون الذين حضروا الحدث أن الشعب الإيراني سيدعم ويدافع دائمًا عن حقوق الإنسان وحريته، وأن الشعب الفلسطينية ليس وحيدا في مكافحة الظلم.



ويدعم الإيرانيون بحضورهم الكبير في المسيرة، أطفال وأمهات غزة، ويعتزمون إيقاظ الرأي العام العالمي ضد الجريمة الإنسانية الكبرى التي حدثت في هذه المنطقة من العالم ويريدون أن يقولوا إن العالم يجب أن يستيقظ على هذا الظلم الكبير وألا يبقى غير مبال، لأن الأطفال والنساء العزل في غزة في خطر.



ونظم مئات الأشخاص، في العاصمة الصومالية مقديشو، مظاهرة تضامنية مع فلسطين، نددوا فيها بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.



وتجمع المتظاهرون بعد صلاة الجمعة في مقديشو، بمشاركة نساء وطلاب ورجال، طالبوا بإنهاء الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أسبوعين.



وفي حديث للأناضول قال الطالب الجامعي أبشير أحمد: "لقد اجتمعنا هنا لنظهر أن القضية الفلسطينية قضية الصومال، وألم الفلسطينيين ألم الصوماليين".



فيما قالت أسماء محمد، وهي من سكان مقديشو: "يجب على العالم أن ينتفض لوقف قتل المدنيين في غزة".