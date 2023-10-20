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الجمعة 20 تشرين الأول 2023 ساعة 21:26

وفاة آية الله فاضل كلبايكاني عضو خبراء القيادة

وفاة آية الله فاضل كلبايكاني عضو خبراء القيادة
وفاة آية الله فاضل كلبايكاني عضو خبراء القيادة
ونقل موقع "إسلام تايمز" عن وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن الشيخ فاضل كلبايكاني توفي مساء اليوم الجمعة عن عمر ناهز 75 عاماً.

وكان الشيخ الراحل فاضل كلبايكاني أحد أساتذة حوزة قم العلمية، وكان أيضًا ممثلاً للإمام الخميني (رض) وآية الله العظمى كلبايكاني في محافظة جهارمحال وبختياري خلال الحركة الإسلامية.

ولد آية الله فاضل كلبايكاني عام 1948 ميلادي، ودخل الحوزة العلمية وعمره 16 سنة وأخذ دورات الحوزة العلمية بحضور أساتذة مثل آية الله العظمى كلبايكاني (قدس سره)، وآية الله الشهيد بهشتي، وآية الله الشهيد قدوسي (رضوان الله عليه).
رقم : 1089871
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