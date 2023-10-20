باقري: لا مبرر للصمت على جرائم الصهاينة

وقد زار علي باقري دوشنبه، عاصمة طاجيكستان، لعقد الاجتماع الأول للجنة التشاور السياسي بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية طاجيكستان.



وناقش باقري خلال لقاء مع وزير خارجية طاجيكستان اخر التطورات العلاقات الثنائية و الاقليمية والدولية.



وفي هذا اللقاء أشار باقري إلى عمق الروابط الحضارية والثقافية والتاريخية والدينية واللغوية بين البلدين وأكد: أن السمات المشتركة بين البلدين تشكل رصيداً كبيراً لبناء علاقات قوية ومستقرة تعود مصالحها على البلدين وتعزز السلام والاستقرار الإقليمي.



وفي إشارة إلى التطورات الراهنة في فلسطين، أوضح باقري: فلسطين جزء من الأمة الإسلامية وجرائم الكيان الصهيوني تمس روح ووجدان كل حر.



وفي إشارة إلى الحرب غير المتكافئة في غزة والظالم والمظلوم، قال باقري إن ارتفاع عدد الشهداء الأطفال في غزو غزة من قبل المحتل لا يترك أي مبرر للصمت على جرائم الصهاينة.



وأضاف باقري كني في الحرب بين القنابل والأطفال، بالتأكيد الاطفال هم الفائزون. وفي هذا اللقاء الذي تناول آخر التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة والوضع في أفغانستان، أكد وزير خارجية طاجيكستان سعي بلاده لتطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كافة المجالات.