طوفان الأقصى في يومه الـ14...وسط حرب إبادة جماعية

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد ضحايا ومصابي العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة في اليوم الـ14 على التوالي. وذكرت الصحة بغزة أن عدد الشهداء جراء العدوان الصهيوني ارتفع ليصل إلى 4137 شهيدا وأكثر من 13 ألف مصاب وأكثر من ألف مفقود أغلبهم من الأطفال.



وحسب المكتب الإعلام الحكومي، فإن الاحتلال ارتكب ما يزيد عن (433) مجزرة بحق العائلات الفلسطينية المدنية منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في (7 أكتوبر الجاري)، راح ضحيتها 2421 شهيداً.



ودمر الاحتلال في عدوانه على غزة أكثر من 4500 مبنى سكني كليا، تضم 12 ألف وحدة سكنية، فيما تضررت نحو 113,300 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 8190 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.



قصفت طائرات الاحتلال ما لا يقل عن 6 منازل في خانيونس (لعائلات البشيتي وأبو نجا، وشراب، والفرا، وأبو شهلا) أسفرت عن 21 شهيداً و79 إصابة. واستهدف طيران الاحتلال شقة في برج فلسطين بدير البلح وسط القطاع ما أدى إلى عدد من الشهداء والإصابات.م

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 37 مجزرة راح ضحيتها 352 شهيدا، و669 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس، ما أسفر عن استشهاد 16 مسيحيا فلسطينيا.



وحسب مصدر أكد القدرة في مؤتمر صحفي -اليوم الجمعة- أن طائرات الاحتلال استهدفت مباشرة الكنيسة، ولم تبالِ بقصف الأماكن المقدسة التي لجأ إليه النازحون.



وتعدّ كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس أقدم كنيسة في قطاع غزة لا تزال مفتوحة، وهي تقع بجانب مسجد بالبلدة القديمة في غزة القديمة، وقد بنيت فوق ضريح القديس برفيريوس.



وتقع الكنيسة على مقربة من المستشفى الأهلي العربي المعمداني الذي تعرّض -مساء الثلاثاء- لمذبحة إسرائيلية كبيرة خلّفت 471 شهيدا. ويتبع المستشفى للكنيسة الأسقفية الإنجيلية بالقدس المحتلة.



وأشار القدرة إلى أن شهية الاحتلال مفتوحة “لارتكاب المزيد من مجازر التطهير العرقي، واستهداف كل ما هو غير يهودي”.



وأكد خروج 7 مستشفيات في القطاع عن الخدمة جراء عدوان الاحتلال، مطالبا بتوفير الحماية الدولية للمستشفيات والمؤسسات الصحية، والإسراع في إدخال الإمدادات الطبية إلى غزة.



ونبه إلى أن الساعات القادمة حرجة للغاية أمام الطواقم الطبية، مع شح الوقود والمستلزمات.



وكشف عن أن عدد الشهداء منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 4137 شهيدا، وأكثر من 1000 مفقود أغلبهم من الأطفال.



ومنذ السبت (7 أكتوبر الماضي) تشن طائرات الاحتلال عمليات قصف واسعة وعشوائية ضد المنازل والشوارع والمنشآت المدنية في قطاع غزة كشكل من أشكال الانتقام ضد المدنيين الفلسطينيين.



كما تقطع قوات الاحتلال عن القطاع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، مما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة.