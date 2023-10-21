تركيا بصدد فرض قيود على دخول سفن حربية إلى البحر الأسود

وتسمح الاتفاقية لتركيا بمنع السفن الحربية من المرور عبر مضائق البلاد. وقد أولى الجانب التركي اهتماما خاصا بمثل هذا الحظر المفروض على سفن الدول غير المطلة على البحر الأسود.



وزير الدفاع الأوكراني يهدد بمواصلة الهجمات على جسر القرم

وفسرت أنقرة هذه الخطوة بضرورة ضمان التوازن والاستقرار في البحر الأسود. وكانت وزارة الدفاع التركية تعلن مرارا أن اتفاقية مونترو تجعل من الممكن ضمان الأمن في مضائقها.



ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، منعت تركيا مرور السفن الحربية عبر مضائقها.



وكان القائد السابق لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، جيمس ستافريديس، قد أشار في وقت سابق إلى أنه يمكن للولايات المتحدة ودول حلف الناتو مرافقة السفن المحملة بالحبوب في البحر الأسود.



يذكر أن اتفاقية مونترو تم اعتمادها عام 1936. وهي تحظر بقاء السفن الحربية التابعة للدول غير المطلة على البحر الأسود لأكثر من ثلاثة أسابيع. وفي الحالات الاستثنائية، قد تحد تركيا أو تمنع مرورها عبر مضيق البوسفور والدردنيل. ولأنقرة أيضا الحق في فرض رسوم على السفن المارة مقابل المنارات والإخلاء والخدمات الطبية.