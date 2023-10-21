الصفحة الرئيسية
0
السبت 21 تشرين الأول 2023 ساعة 09:01

الرئيس الإماراتي يشدد على أولوية حماية المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي

الرئيس الإماراتي يشدد على أولوية حماية المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي
وشدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أيضا على أهمية العمل على تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى غزة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها المدنيون في القطاع.

وأكد الرئيس الإماراتي على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد أفق سياسي واضح للوصول إلى السلام العادل والشامل لصالح جميع شعوب المنطقة وبما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.

وذكرت وكالة "وام" أن الرئيس الإماراتي والوزير الأمريكي تناولا تطورات الأوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة والتصعيد الذي يهدد باتساع دائرة العنف وعدم الاستقرار الذي يزعزع الأمن في منطقة الشرق الأوسط ويقوض فرص تحقيق السلام فيها.

كما بحثا خلال الاتصال مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة في المجالات والشؤون الدفاعية وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.
رقم : 1089967
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ذروة الجرائم الصهيونية تجاوزت حد التوحش
ذروة الجرائم الصهيونية تجاوزت حد التوحش
‘‘إسرائيل ‘‘ومحاولة التملص من مسؤولية مجزرة مستشفى المعمداني
‘‘إسرائيل ‘‘ومحاولة التملص من مسؤولية مجزرة مستشفى المعمداني
21 تشرين الأول 2023
جبهة المقاومة لم تعد تنخدع بسياسات أمريكا والکيان الإسرائيلي
جبهة المقاومة لم تعد تنخدع بسياسات أمريكا والکيان الإسرائيلي
21 تشرين الأول 2023
نصرة لغزة.. المقاومة العراقية تقصف قاعدة حرير الأمريكية في أربيل
نصرة لغزة.. المقاومة العراقية تقصف قاعدة حرير الأمريكية في أربيل
20 تشرين الأول 2023
وفاة آية الله فاضل كلبايكاني عضو خبراء القيادة
وفاة آية الله فاضل كلبايكاني عضو خبراء القيادة
20 تشرين الأول 2023
الشيخ الزكزاكي:
الشيخ الزكزاكي: 'طوفان الأقصى' بداية نهاية كيان الاحتلال
20 تشرين الأول 2023
حماس والجهاد تثمنان دعم المرجعية في ايران للشعب الفلسطيني
حماس والجهاد تثمنان دعم المرجعية في ايران للشعب الفلسطيني
20 تشرين الأول 2023
مقتل جندي أمريكي في قاعدة عين الأسد
مقتل جندي أمريكي في قاعدة عين الأسد
20 تشرين الأول 2023
تحرك أول دفعة من العراقيين باتجاه الحدود الأردنية نصرة لفلسطين
تحرك أول دفعة من العراقيين باتجاه الحدود الأردنية نصرة لفلسطين
20 تشرين الأول 2023
5 صواريخ من اليمن باتجاه الكيان الصهيوني
19 تشرين الأول 2023
الصدر يدعو الى اعتصام قرب الحدود الفلسطينية
الصدر يدعو الى اعتصام قرب الحدود الفلسطينية
19 تشرين الأول 2023
الشيخ الزكزاكي: قتل المدنيين في غزة يعكس ضعف الصهاينة
الشيخ الزكزاكي: قتل المدنيين في غزة يعكس ضعف الصهاينة
19 تشرين الأول 2023
رئيسي: ننتظر من مصر فتح معبر رفح سريعا
رئيسي: ننتظر من مصر فتح معبر رفح سريعا
19 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ذروة الجرائم الصهيونية تجاوزت حد التوحش
‘‘إسرائيل ‘‘ومحاولة التملص من مسؤولية مجزرة مستشفى المعمداني
جبهة المقاومة لم تعد تنخدع بسياسات أمريكا والکيان الإسرائيلي
تزايد الدعم الشعبي لفلسطين في المغرب العربي