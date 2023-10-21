الجيش الإسرائيلي يكثف مداهماته بالضفة الغربية

ولفت الموقع إلى أن المواجهات والاعتقالات شملت بلدة رنتيس القريبة من رام الله وبيتا وبرقة وأريحا وأماكن أخرى، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت هذه الليلة في الضفة 68 فلسطينيا بينهم 3 مسؤولين كبار من حركة حماس و18 أسيرا محررا.



بدورها، قالت وكالة "وفا" الفلسطينية إن 6 فلسطينيين أصيبوا برصاص القوات الإسرائيلية، الليلة، واعتقل مواطنان آخران خلال اقتحام القوات مخيمي عقبة جبر وعين السلطان بمدينة أريحا.



ولاحقا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الفتى محمد سليمان عواجنة (17 عاما) برصاص القوات الإسرائيلية في أريحا، ما يرفع حصيلة القتلى في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر إلى 84.



وفجرت القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر، منزل عائلة الأسير ماهر شلون، كما سلمت عائلة الشاب محمود عيد في مخيم عين السلطان استدعاء لمراجعتها، وداهمت عددا آخر من المنازل في المخيم وفتشتها.



من جهة أخرى، اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، مواطنا ونجله من مدينة البيرة.