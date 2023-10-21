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السبت 21 تشرين الأول 2023 ساعة 09:16

"بلومبرغ": واشنطن وتل أبيب تبحثان إمكانية تشكيل حكومة مؤقتة في غزة

"بلومبرغ": واشنطن وتل أبيب تبحثان إمكانية تشكيل حكومة مؤقتة في غزة
وأشارت المصادر إلى أن المناقشات لا تزال في مرحلة مبكرة وتتوقف على التطورات التي لم تتكشف بعد، ولا سيما مصير الهجوم البري الإسرائيلي المرتقب في قطاع غزة، مضيفة أن أي خيار من هذا القبيل سيحتاج إلى موافقة الدول العربية في أنحاء المنطقة، وهو أمر غير مؤكد بأي حال من الأحوال.

وقال المسؤولون الإسرائيليون مرارا إنهم لا ينوون احتلال غزة، مؤكدين مع ذلك أن استمرار حكم "حماس" في القطاع غير مقبول بعد هجوم 7 أكتوبر.

وتخشى الولايات المتحدة أن إسرائيل لم تفكر بما فيه الكفاية فيما سيأتي بعد الهجوم البري، وأن أي هجوم على غزة دون هدف واضح غير الإطاحة بـ"حماس" قد يؤدي إلى تصعيد الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية.

وحسب تقارير، "تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تأجيل موعد إطلاق العملية البرية لكسب الوقت لتمكين مزيد من الناس من مغادرة شمال غزة وإفساح المجال لمحادثات سرية بوساطة قطرية للتوصل إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس".

واعتبر لوليام آشر كبير المحللين السابق في شؤون الشرق الأوسط في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أن تشكيل حكومة مؤقتة سيكون أمرا "صعبا للغاية"، وأن التحدي الذي سيكون حتى أكثر تعقيدا هو الحصول على موافقة الحكومات العربية.

 وقال إن "خطة تشارك فيها الحكومات العربية ستتطلب تحولا كبيرا في كيفية قبول الدول العربية للمخاطر والعمل مع بعضها البعض"، مشيرا إلى أن الأمر سيتطلب أيضا "قفزة ثقة" من جانب إسرائيل "وهي سلعة معروضها قليل".

وأمس الجمعة، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى أن بلاده ليس لديها أي نية لإدارة غزة بعد انتهاء عملياتها العسكرية، مضيفا أن إسرائيل تهدف إلى النأي بنفسها عن غزة وخلق "واقع أمني جديد" في المنطقة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن تل أبيب لا تنوي تسليم قطاع غزة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.
رقم : 1089976
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