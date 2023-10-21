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السبت 21 تشرين الأول 2023 ساعة 09:20

لبنان: انعقاد مجالس النور من أجل فلسطين في صيدا

لبنان: انعقاد مجالس النور من أجل فلسطين في صيدا
افتتح المجلس بكلمة لسوسان الذي اعتبر أن "كل عبارات الاستنكار والإدانة لا تكفي للتعبير عن وقع الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بقصف الآمنين على أرض غزة"، داعيًا المجتمع الدولي الى "الوقوف بوجه هذه الوحشية الهمجية وردع العدو عن إجرامه"، مؤكدًا "ضرورة محاكمة هذا الكيان والمسؤولين عن هذه الأفعال والجرائم بحق الطفل والشيخ والمرأة في كل فلسطين ولبنان". 

وأكد موقف دار الفتوى وصيدا وأهلها وقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية ودعمها، فهي قضية الأمة المركزية.

وتوجه الكردي في كلمته بالدعاء إلى أهل فلسطين بالثبات والنصر والتمكين، مؤكدًا أن "هذا المجلس خصص لنصرة أهلنا وإخواننا على أرض غزة، وهو جهد المقل، وهو تعبير عن تمسكنا بالقضية الفلسطينية التي هي قضية الإسلام والمسلمين وجميع الأحرار في العالم".

وشدد حبال في كلمته على "معاني النصر والتمكين، وأن أهل غزة هم الطائفة الذين سينصرهم الله". 
رقم : 1089981
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