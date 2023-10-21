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السبت 21 تشرين الأول 2023 ساعة 09:41

سفير إيران لدى الصين يتحدث عن تطوير التعاون بين بلديتي بكين وطهران

سفير إيران لدى الصين يتحدث عن تطوير التعاون بين بلديتي بكين وطهران
وقال بختيار في تصريح لمراسل إرنا عن حضور عمدة طهران اجتماع القمة لطريق الحرير في بكين: هذه الأيام، وبمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لمبادرة "الحزام والطريق"، عقدت قمة في بكين، بحضور العديد من كبار المسؤولين من مختلف البلدان الأعضاء في هذه المبادرة.

وأضاف: انضمت إيران إلى هذا البرنامج عام 2016، ومن الطبيعي أن يكون هذا البرنامج أحد البرامج التي تسهل التواصل بين الدول المختلفة وتجعل عبور البضائع من مختلف الدول ممكنا في إطار النقل البري والسكك الحديدية والجوية.

وبحسب بختيار فإن عقد هذه القمة يوفر إمكانية تطوير الطاقات المتجددة لمختلف الدول وإمكانية تنفيذ مشاريع نظيفة في إنتاج الطاقة ونقلها على شكل برنامج "الحزام والطريق".

وذكر سفير إيران في بكين أن بلدية طهران تلقت دعوة أيضا من قبل الحكومة الصينية للمشاركة في الاجتماع وحضر امين العاصمة طهران علي رضا زاكاني والوفد المرافق له الاجتماع، وقال: خلال هذه الزيارة، توفرت امكانية اللقاء مع امين العاصمة الصينية بكين حيث تم فيه ارساء الأساس للتعاون بين بلديتي طهران وبكين.

وأعرب عن أمله في الاستفادة من قدرات بلدية بكين لتطوير الفضاء الحضري في طهران أكثر من أي وقت مضى.

وأشار بختيار إلى أن وجود عقد التوامة بين طهران وبكين منذ اعوام ماضية اذ يمكنهما استخدام طاقات بعضهما البعض لتطوير وسائل النقل العام وتقليل التلوث في المدينة وتقديم خدمات حضرية أفضل.

وقال السفير الإيراني في الصين: كل هذه القضايا أثيرت في لقاء رئيسي البلديتين وسيكون من الممكن متابعتها في السنوات القادمة.
مصدر : وكالات
رقم : 1089990
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