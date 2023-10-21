مسؤول إيراني: صياغة معاهدة قانونية ملزمة هي أفضل وسيلة لتعزيز السلم والأمن الدوليين

وشرح اشراق جهرمي مواقف إيران بشأن الفضاء الخارجي والأمن الدولي في كلمة ألقاها أمام لجنة نزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة.



وأعرب عن تضامنه وتعازيه للشعب الفلسطيني، وأدان بشدة الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني.



وشدد المدير العام لشؤون السلام والأمن الدوليين بوزارة الخارجية الإيرانية على أن الفضاء الخارجي باعتباره تراثاً إنسانياً مشتركاً ينبغي ألا يستخدم إلا للأغراض السلمية.



وانتقد إشراق جهرمي انسحاب أميركا من معاهدة الدفاع المضاد للصواريخ الباليستية ونيتها عسكرة الفضاء الخارجي، وقال إن هذه التصرفات ستتسبب في انعدام الأمن وعدم الاستقرار الدولي، لأنها يمكن أن تغذي سباق التسلح وتصعيد الأزمات النووية.



وأكد ممثل إيران في كلمته أنه في مواجهة مثل هذا الوضع، فإن صياغة معاهدة قانونية ملزمة وشاملة ستكون الحل الأمثل لتعزيز السلام والأمن الدوليين.



كما أعرب إشراق جهرمي عن استيائه من قيام الولايات المتحدة بعرقلة عمل فريق الخبراء الحكوميين لمراجعة معاهدة حظر سباق التسلح في الفضاء الخارجي ونهج بريطانيا في تأخير هذا الهدف، فضلاً عن العقوبات الأميركية ضد منظمة الفضاء الإيرانية.



وأكد الدبلوماسي الإيراني أن أي نهج في النقاش حول الصواريخ يجب اتباعه بشكل شامل والنظر في جميع جوانب القضية.