الصفحة الرئيسية
0
السبت 21 تشرين الأول 2023 ساعة 09:45

مسؤول إيراني: صياغة معاهدة قانونية ملزمة هي أفضل وسيلة لتعزيز السلم والأمن الدوليين

مسؤول إيراني: صياغة معاهدة قانونية ملزمة هي أفضل وسيلة لتعزيز السلم والأمن الدوليين
وشرح اشراق جهرمي مواقف إيران بشأن الفضاء الخارجي والأمن الدولي في كلمة ألقاها أمام لجنة نزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة.

وأعرب عن تضامنه وتعازيه للشعب الفلسطيني، وأدان بشدة الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

وشدد المدير العام لشؤون السلام والأمن الدوليين بوزارة الخارجية الإيرانية على أن الفضاء الخارجي باعتباره تراثاً إنسانياً مشتركاً ينبغي ألا يستخدم إلا للأغراض السلمية.

وانتقد إشراق جهرمي انسحاب أميركا من معاهدة الدفاع المضاد للصواريخ الباليستية ونيتها عسكرة الفضاء الخارجي، وقال إن هذه التصرفات ستتسبب في انعدام الأمن وعدم الاستقرار الدولي، لأنها يمكن أن تغذي سباق التسلح وتصعيد الأزمات النووية.

وأكد ممثل إيران في كلمته أنه في مواجهة مثل هذا الوضع، فإن صياغة معاهدة قانونية ملزمة وشاملة ستكون الحل الأمثل لتعزيز السلام والأمن الدوليين.

كما أعرب إشراق جهرمي عن استيائه من قيام الولايات المتحدة بعرقلة عمل فريق الخبراء الحكوميين لمراجعة معاهدة حظر سباق التسلح في الفضاء الخارجي ونهج بريطانيا في تأخير هذا الهدف، فضلاً عن العقوبات الأميركية ضد منظمة الفضاء الإيرانية.

وأكد الدبلوماسي الإيراني أن أي نهج في النقاش حول الصواريخ يجب اتباعه بشكل شامل والنظر في جميع جوانب القضية.
مصدر : وكالات
رقم : 1089992
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مجلس الأمن يرفض مشروع روسيا بشأن قطاع غزة... والدول الغربية تؤيد جرائم الاحتلال
مجلس الأمن يرفض مشروع روسيا بشأن قطاع غزة... والدول الغربية تؤيد جرائم الاحتلال
ذروة الجرائم الصهيونية تجاوزت حد التوحش
ذروة الجرائم الصهيونية تجاوزت حد التوحش
21 تشرين الأول 2023
‘‘إسرائيل ‘‘ومحاولة التملص من مسؤولية مجزرة مستشفى المعمداني
‘‘إسرائيل ‘‘ومحاولة التملص من مسؤولية مجزرة مستشفى المعمداني
21 تشرين الأول 2023
جبهة المقاومة لم تعد تنخدع بسياسات أمريكا والکيان الإسرائيلي
جبهة المقاومة لم تعد تنخدع بسياسات أمريكا والکيان الإسرائيلي
21 تشرين الأول 2023
نصرة لغزة.. المقاومة العراقية تقصف قاعدة حرير الأمريكية في أربيل
نصرة لغزة.. المقاومة العراقية تقصف قاعدة حرير الأمريكية في أربيل
20 تشرين الأول 2023
وفاة آية الله فاضل كلبايكاني عضو خبراء القيادة
وفاة آية الله فاضل كلبايكاني عضو خبراء القيادة
20 تشرين الأول 2023
الشيخ الزكزاكي:
الشيخ الزكزاكي: 'طوفان الأقصى' بداية نهاية كيان الاحتلال
20 تشرين الأول 2023
حماس والجهاد تثمنان دعم المرجعية في ايران للشعب الفلسطيني
حماس والجهاد تثمنان دعم المرجعية في ايران للشعب الفلسطيني
20 تشرين الأول 2023
مقتل جندي أمريكي في قاعدة عين الأسد
مقتل جندي أمريكي في قاعدة عين الأسد
20 تشرين الأول 2023
تحرك أول دفعة من العراقيين باتجاه الحدود الأردنية نصرة لفلسطين
تحرك أول دفعة من العراقيين باتجاه الحدود الأردنية نصرة لفلسطين
20 تشرين الأول 2023
5 صواريخ من اليمن باتجاه الكيان الصهيوني
19 تشرين الأول 2023
الصدر يدعو الى اعتصام قرب الحدود الفلسطينية
الصدر يدعو الى اعتصام قرب الحدود الفلسطينية
19 تشرين الأول 2023
الشيخ الزكزاكي: قتل المدنيين في غزة يعكس ضعف الصهاينة
الشيخ الزكزاكي: قتل المدنيين في غزة يعكس ضعف الصهاينة
19 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مجلس الأمن يرفض مشروع روسيا بشأن قطاع غزة... والدول الغربية تؤيد جرائم الاحتلال
ذروة الجرائم الصهيونية تجاوزت حد التوحش
‘‘إسرائيل ‘‘ومحاولة التملص من مسؤولية مجزرة مستشفى المعمداني
جبهة المقاومة لم تعد تنخدع بسياسات أمريكا والکيان الإسرائيلي