مجازر الإبادة مستمرة بحق اهالي غزة وحصيلة الشهداء تخطت حاجز 4 آلاف

وبعد أسبوعين على العدوان، تخطت حصيلة الشهداء حاجز 4 آلاف، أغلبهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال القطاع المحاصر يترقب دخول قوافل المساعدات المتكدسة عند الجانب المصري من معبر رفح.



أعلنت السفارة الأميركية في "إسرائيل"، اليوم السبت، تلقيها معلومات تفيد بأنّ معبر رفح الحدود بين قطاع غزة ومصر سيُفتح عند الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي.



وأضافت في منشور عبر منصة "إكس": "إذا فُتحت الحدود، فلا نعرف إلى متى ستبقى مفتوحة أمام المواطنين الأجانب لمغادرة غزة".



وقد أعلنت وزارة الصحة فی غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع عشر على التوالي إلى 4137 شهيدًا و13162 مصاب بجراح مختلفة، موضحة أن 70٪ من ضحايا العدوان من الأطفال والنّساء والمسنٍين.



وذكر المتحدث باسم الوزارة "أشرف القدرة" خلال مؤتمر صحفي بمستشفى الشفاء بمدينة غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال 24 ساعة الماضية 37 مجزرة ضد عائلات قطاع غزة راح ضحيتها 352 شهيدًا و669 إصابة بجراح مختلفة، مضيفًا أنّ الاحتلال ارتكب مجازر بحق 521 عائلة منذ بدء عدوانه على القطاع راح ضحيتها 3109 شهيدًا ولا زال عدد كبير من ضحاياها تحت الأنقاض.



وشهدت ساعات عصر الجمعة، فترة من الهدوء النسبي تزامناً مع إطلاق حركة "حماس" أسيرتين أميركيتين بوساطة قطرية إلا ان طيران الاحتلال شن غارات كثيفة، على مناطق عدة في قطاع غزة في العدوان المتواصل لليوم الـ15 على التوالي.



شهدت مدن في عدة دول عربية وإسلامية وغربية بما فيها ايران ومصر وقطر وسوريا مظاهرات لرفض حرب الإبادة الجماعية وعدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.



وجاءت هذه المظاهرات عقب كلمة متلفزة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية" دعا فيها جماهير الشعب الفلسطيني و الأمة الإسلامية للنفير العام أمس الجمعة تحت شعار "وقف العدوان على غزة ولا للتهجير أو الوطن البديل" والزحف نحو الحدود وفرض المعادلات، مؤكدا أن العالم ما زال يتابع هذا الصمود الأسطوري الذي يسجله أبناء شعبنا في غزة الصامدة الأبية وتسجيلات المقاومة وهي تدير هذه المعركة باقتدار.