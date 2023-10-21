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السبت 21 تشرين الأول 2023 ساعة 10:07

تفكيك عصابة لتهريب السلاح والذخيرة غرب ايران

تفكيك عصابة لتهريب السلاح والذخيرة غرب ايران
وقال مدعي المحاكم العامة والثورية بمحافظة كرمانشاه، حميد رضا كريي للصحفيين اليوم، إنه تم التعرف على عصابة لتهريب الأسلحة ورصدها في أحد أحياء مدينة كرمانشاه من خلال الإجراءات الاستخبارية.

وأضاف: وفي هذا الصدد، ومع صدور أمر قضائي ووصول قوات الشرطة، تم القبض على اثنين من أعضاء هذه العصابة.

وتابع المدعي العام في كرمانشاه: أثناء تفتيش مخبأ هؤلاء المتهمين، تم اكتشاف ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة النارية، بما في ذلك حوالي 30 مسدسًا وبندقية كلاشينكوف و200 خرطوش و50 خزنة ذخيرة.

واوضح انه تم رفع دعوى قضائية ضد أفراد هذه العصابة، وقال: إن الجهاز القضائي يحذر كل من يمس بأمن المجتمع عن طريق تهريب الأسلحة النارية بأنه سيتم القبض عليهم في أي مكان وزمان وسيعاقبون بشدة.

واشار كريمي الى ان أعداء النظام والثورة يعملون على تهريب الأسلحة إلى داخل البلاد، وقال: الأعداء يحاولون تعريض أمن الشعب للخطر من خلال جلب كمية كبيرة من الأسلحة الى البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 1090003
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