الطاقم الطبي في مستشفى القدس يرفض الإخلاء بعد تهديد الاحتلال بقصفه

أكّد مصدر صحفي في قطاع غزّة أنّ طاقم مستشفى القدس في غزّة يرفض إخلاءه بعد تهديداتٍ للاحتلال بقصف المستشفى ومطالبة إدارته بالإخلاء.



وكان مدير مستشفى القدس، بشار مراد، أعلن أنّ "الجيش" الإسرائيلي أبلغه بضرورة إخلاء المستشفى بشكلٍ فوري، مُشيراً إلى وجود 12 ألف نازحٍ بداخله، مؤكّداً أنّ غاراتٍ مباشرة ومكثفة من طيران الاحتلال استهدفت وتستهدف محيط المستشفى، وقد أوقعت أضراراً مادية فيه.



ومِن جهته، أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، الجمعة، أنّه تلقى تهديداً من قبل سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس، الواقع جنوبي غربي مدنية غزة، والمطالبة بالإخلاء الفوري للمستشفى.



وأشار الهلال الأحمر في بيانٍ له، إلى أنّ مستشفى القدس يضم أكثر من 400 مريض، وحوالى 12 ألف نازحٍ من المدنيين الذين لجأوا إلى إليه باعتباره مكاناً آمناً، فضلاً عن الطواقم الطبية العاملة فيه.



وطالب الهلال الأحمر، العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرةٍ جديدة في المستشفى، كالتي حدثت في مستشفى الأهلي المعمداني، الثلاثاء.



وبدوره، حذّر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزّة، سلامة معروف، من تكرار مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني التي راح ضحيتها مئات الأشخاص بينهم أطفال.



يُشار إلى أنّ مستشفى القدس أو مستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - فرع غزة، هو واحدٌ من المستشفيات العاملة في قطاع غزّة، والتابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وتبلغ قدرته السريرية نحو 120 سرير في مبنى مكون من ستة طوابق، وفي حالات الطوارئ يضاعف عدد الأسرة إلى نحو 200 سرير، وتمّ افتتاحه عام 2001، في حي تل الهوى، جنوبي غربي مدينة غزّة.



وفي تواصلٍ لتهديد مستشفيات قطاع غزّة واستهدافها من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، صرّح رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، إيهود باراك، بأنّ "إسرائيل مُصمّمة على تدمير مستشفى الشفاء في غزّة".



وفي ذات السياق، أفاد مراسل الميادين، اليوم السبت، بأنّ الاحتلال الإسرائيلي شنّ عدّة غاراتٍ على منازل قريبة من مستشفى الشفاء في غزّة، مؤكّداً أنباء تمّ تناقلها بخصوص ارتقاء شهداء في هذه الغارات، ووقوع جرحى.



وقال المصدر إنّ غاراتٍ استهدف منزلاً لعائلة صُبح في منطقة سوق مشروع مدينة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزّة، كما أكّد ارتقاء شهداء ونقل عدّة جرحى، نتيجةً لغارةٍ إسرائيلية على منزلٍ في حي التفاح، شرقي مدينة غزّة.



وأوضح المصدر أنّ أكثر من 30 شهيداً ارتقوا في استهداف طائرات الاحتلال لعدّة مناطق في القطاع في الساعات الأخيرة، مُشيراً إلى ارتقاء عشرات الشهداء في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المنازل فجر اليوم السبت.



وأكّد أنّ الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي فجر اليوم السبت، استهدف منازل المدنيين في مختلف مناطق قطاع غزّة.



ومن جهته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة، أنّ 352 شهيداً ارتقوا خلال الـ24 ساعة الماضية، مِن جرّاء استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزّة.