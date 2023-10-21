الصفحة الرئيسية
0
السبت 21 تشرين الأول 2023 ساعة 10:21

نائب أمريكي يفقد أفراداً من أسرته جراء غارات إسرائيلية

نائب أمريكي يفقد أفراداً من أسرته جراء غارات إسرائيلية
ونشر عماش على موقع X ، المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر: “بحزن شديد، تأكدت الآن أن العديد من أقاربي (بما في ذلك فيولا ويارا في الصورة المرفقة ) قتلوا في كنيسة القديس برفيريوس الأرثوذكسية في غزة، حيث كانوا يحتمون، عندما تم تدمير جزء من المجمع نتيجة غارة جوية إسرائيلية”.

وضرب العدوان الإسرائيلي كنيسة الروم الأرثوذكس التي كانت تؤوي المئات من النازحين الفلسطينيين في وقت متأخر من يوم الخميس، مما أدى إلى انهيار جدار واستشهاد المئات من الفلسطينيين.

وقال عماش (ميشيغان) في بيان “أصابت القنابل قاعتي الكنيسة حيث كان اللاجئون، ومن بينهم أطفال ورضع، نائمين”.

وأضاف “يقول مصدرنا في مكان الحادث إنهم يقدرون أن ما بين 150 إلى 200 شخص لقوا حتفهم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد مع العثور على المزيد من الأشخاص في الحطام”.
ورد العديد من أعضاء الكونغرس على عماش عبر الإنترنت، وقدموا تعازيهم لخسارته.
رقم : 1090009
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مجلس الأمن يرفض مشروع روسيا بشأن قطاع غزة... والدول الغربية تؤيد جرائم الاحتلال
مجلس الأمن يرفض مشروع روسيا بشأن قطاع غزة... والدول الغربية تؤيد جرائم الاحتلال
ذروة الجرائم الصهيونية تجاوزت حد التوحش
ذروة الجرائم الصهيونية تجاوزت حد التوحش
21 تشرين الأول 2023
‘‘إسرائيل ‘‘ومحاولة التملص من مسؤولية مجزرة مستشفى المعمداني
‘‘إسرائيل ‘‘ومحاولة التملص من مسؤولية مجزرة مستشفى المعمداني
21 تشرين الأول 2023
جبهة المقاومة لم تعد تنخدع بسياسات أمريكا والکيان الإسرائيلي
جبهة المقاومة لم تعد تنخدع بسياسات أمريكا والکيان الإسرائيلي
21 تشرين الأول 2023
نصرة لغزة.. المقاومة العراقية تقصف قاعدة حرير الأمريكية في أربيل
نصرة لغزة.. المقاومة العراقية تقصف قاعدة حرير الأمريكية في أربيل
20 تشرين الأول 2023
وفاة آية الله فاضل كلبايكاني عضو خبراء القيادة
وفاة آية الله فاضل كلبايكاني عضو خبراء القيادة
20 تشرين الأول 2023
الشيخ الزكزاكي:
الشيخ الزكزاكي: 'طوفان الأقصى' بداية نهاية كيان الاحتلال
20 تشرين الأول 2023
حماس والجهاد تثمنان دعم المرجعية في ايران للشعب الفلسطيني
حماس والجهاد تثمنان دعم المرجعية في ايران للشعب الفلسطيني
20 تشرين الأول 2023
مقتل جندي أمريكي في قاعدة عين الأسد
مقتل جندي أمريكي في قاعدة عين الأسد
20 تشرين الأول 2023
تحرك أول دفعة من العراقيين باتجاه الحدود الأردنية نصرة لفلسطين
تحرك أول دفعة من العراقيين باتجاه الحدود الأردنية نصرة لفلسطين
20 تشرين الأول 2023
5 صواريخ من اليمن باتجاه الكيان الصهيوني
19 تشرين الأول 2023
الصدر يدعو الى اعتصام قرب الحدود الفلسطينية
الصدر يدعو الى اعتصام قرب الحدود الفلسطينية
19 تشرين الأول 2023
الشيخ الزكزاكي: قتل المدنيين في غزة يعكس ضعف الصهاينة
الشيخ الزكزاكي: قتل المدنيين في غزة يعكس ضعف الصهاينة
19 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مجلس الأمن يرفض مشروع روسيا بشأن قطاع غزة... والدول الغربية تؤيد جرائم الاحتلال
ذروة الجرائم الصهيونية تجاوزت حد التوحش
‘‘إسرائيل ‘‘ومحاولة التملص من مسؤولية مجزرة مستشفى المعمداني
جبهة المقاومة لم تعد تنخدع بسياسات أمريكا والکيان الإسرائيلي