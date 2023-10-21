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السبت 21 تشرين الأول 2023 ساعة 10:30

شعوب أميركا اللاتينية تتضامن مع غزة

شعوب أميركا اللاتينية تتضامن مع غزة
وخرجت تظاهرات في تشيلي والإكوادور والبرازيل وكولومبيا وعدد من المدن والعواصم في أميركا اللاتينية، حيث تظاهر الآلاف في سانتياغو وكيتو وريو دي جانيرو دعمًا لغزة، داعيين إلى وقف القصف الإسرائيلي.

كما طالب المتظاهرون بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأحرقوا العلم "الإسرائيلي" والولايات المتحدة أمام سفارة الاحتلال في بوغوتا.

وكانت قد أصدرت خلال الأسبوعين الماضيين حكومات كوبا وفنزويلا وكولومبيا ونيكاراغوا وبيليز بيانات تضامنية رسمية مع الشعب الفلسطيني عبرت فيها عن تفهمها الأسباب التي دفعت الشعب الفلسطيني لانتهاج المقاومة من أجل تحرير نفسه وأرضه.

وعلى المستوى الشعبي وبمبادرات من شخصيات ومنظمات، كانت قد شهدت بعض المدن الكبرى في أميركا اللاتينية مظاهرات ووقفات تضامنية عبّر فيها المتظاهرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

البرازيل
فقد شهدت العاصمة برازيليا، مظاهرة أمام مبنى وزارة الخارجية البرازيلية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ومطالبة الحكومة البرازيلية التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي، بالضغط من أجل "فتح ممرات إنسانية آمنة للفلسطينيين ووقف مجازر الاحتلال بحقهم".

وردد المشاركون شعارات الحرية لفلسطين، والتنديد بجرائم "إسرائيل" واصفين إياها بـ"دولة الفصل العنصري"، وأنها تمارس "جريمة إبادة بحق سكان قطاع غزة العزل".

أما ولاية ساو باولو جنوب شرق البرازيل، فقد شهدت فعاليات مختلفة، حيث نظم نشطاء برازيليون متضامنون مع القضية الفلسطينية مهرجانًا خطابيًا واسعًا للتنديد بالعدوان على غزة ولبيان حجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

تشيلي
أما في تشيلي فقد نظمت الجالية الفلسطينية، وقفة جماهيرة في ساحة الدستور وسط العاصمة سانتياغو، رافعين الأعلام الفلسطينية، ومنددين "بدور الغرب الفاضح في دعم جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ومنحه غطاءً دوليًا لإبادة الشعب الفلسطيني".

كما نظم مئات المتضامنين التشيليين وقفة أمام المقر الرئيسي للجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC)، وهي إحدى المنظمات الإقليمية التابعة للأمم المتحدة.

وطالب المتظاهرون بتدخل الأمم المتحدة لحماية سكان القطاع، رافعين شعار "غزة تقاوم، فلسطين موجودة".

كما أقام النادي الفلسطيني في تشيلي محاضرة جماهيرة حول "حقيقة مزاعم "إسرائيل" عن السلام، مقارنة بواقع قتلها وإبادتها للفلسطينيين في قطاع غزة".

الأرجنتين
في الأرجنتين، نظمت أحزاب اليسار وعدد من المؤسسات المتضامنة مع فلسطين، مسيرة تضامنية توجهت إلى سفارة العدو في العاصمة بوينس آيرس.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "تضامنًا مع الشعب الفلسطيني"، "كرامة غزة"، و"كامل الدعم للشعب الفلسطيني".

المكسيك
كما نظم مجموعة من المكسيكيين وقفة أمام السفارة "الإسرائيلية" في العاصمة مكسيكو، وساروا من هناك إلى مكاتب منظمة الأمم المتحدة، للمطالبة بوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل ضد سكان قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "فلسطين حرة بلا احتلال"، "يسقط جدار الفصل العنصري"، "قاومي فلسطين"، "صوتك لي" و"من النهر إلى البحر، فلسطين".

كما أعربوا عن إدانتهم لـ "أعمال الإبادة التي تقوم بها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني".
رقم : 1090013
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