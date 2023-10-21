نجوم في هوليوود لبايدن: اضغط لوقف إطلاق النار في غزة

وكتب هؤلاء المشاهير إلى بايدن يقولون: "نحث إدارتكم، وجميع قادة العالم، على احترام جميع الأرواح في الأراضي المقدسة، والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتسهيله دون تأخير، وإنهاء قصف غزة، والإفراج الآمن عن الرهائن".



وأضافوا في الرسالة: "نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا، وأننا وقفنا مكتوفي الأيدي ولم نفعل شيئا. وكما قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن غريفيث: التاريخ يراقب".



وكان من بين الموقعين على الرسالة البالغ عددهم 60 تقريبًا، سوزان ساراندون وكريستين ستيوارت وكوينتا برونسون ورامي يوسف وريز أحمد وماهرشالا علي وآخرين.



وجاء في الرسالة: "يجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى سكان غزة".