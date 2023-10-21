الصفحة الرئيسية
0
السبت 21 تشرين الأول 2023 ساعة 10:34

نجوم في هوليوود لبايدن: اضغط لوقف إطلاق النار في غزة

نجوم في هوليوود لبايدن: اضغط لوقف إطلاق النار في غزة
وكتب هؤلاء المشاهير إلى بايدن يقولون: "نحث إدارتكم، وجميع قادة العالم، على احترام جميع الأرواح في الأراضي المقدسة، والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتسهيله دون تأخير، وإنهاء قصف غزة، والإفراج الآمن عن الرهائن".

وأضافوا في الرسالة: "نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا، وأننا وقفنا مكتوفي الأيدي ولم نفعل شيئا. وكما قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن غريفيث: التاريخ يراقب".

وكان من بين الموقعين على الرسالة البالغ عددهم 60 تقريبًا، سوزان ساراندون وكريستين ستيوارت وكوينتا برونسون ورامي يوسف وريز أحمد وماهرشالا علي وآخرين.

وجاء في الرسالة: "يجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى سكان غزة".
رقم : 1090015
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مجلس الأمن يرفض مشروع روسيا بشأن قطاع غزة... والدول الغربية تؤيد جرائم الاحتلال
مجلس الأمن يرفض مشروع روسيا بشأن قطاع غزة... والدول الغربية تؤيد جرائم الاحتلال
ذروة الجرائم الصهيونية تجاوزت حد التوحش
ذروة الجرائم الصهيونية تجاوزت حد التوحش
21 تشرين الأول 2023
‘‘إسرائيل ‘‘ومحاولة التملص من مسؤولية مجزرة مستشفى المعمداني
‘‘إسرائيل ‘‘ومحاولة التملص من مسؤولية مجزرة مستشفى المعمداني
21 تشرين الأول 2023
جبهة المقاومة لم تعد تنخدع بسياسات أمريكا والکيان الإسرائيلي
جبهة المقاومة لم تعد تنخدع بسياسات أمريكا والکيان الإسرائيلي
21 تشرين الأول 2023
نصرة لغزة.. المقاومة العراقية تقصف قاعدة حرير الأمريكية في أربيل
نصرة لغزة.. المقاومة العراقية تقصف قاعدة حرير الأمريكية في أربيل
20 تشرين الأول 2023
وفاة آية الله فاضل كلبايكاني عضو خبراء القيادة
وفاة آية الله فاضل كلبايكاني عضو خبراء القيادة
20 تشرين الأول 2023
الشيخ الزكزاكي:
الشيخ الزكزاكي: 'طوفان الأقصى' بداية نهاية كيان الاحتلال
20 تشرين الأول 2023
حماس والجهاد تثمنان دعم المرجعية في ايران للشعب الفلسطيني
حماس والجهاد تثمنان دعم المرجعية في ايران للشعب الفلسطيني
20 تشرين الأول 2023
مقتل جندي أمريكي في قاعدة عين الأسد
مقتل جندي أمريكي في قاعدة عين الأسد
20 تشرين الأول 2023
تحرك أول دفعة من العراقيين باتجاه الحدود الأردنية نصرة لفلسطين
تحرك أول دفعة من العراقيين باتجاه الحدود الأردنية نصرة لفلسطين
20 تشرين الأول 2023
5 صواريخ من اليمن باتجاه الكيان الصهيوني
19 تشرين الأول 2023
الصدر يدعو الى اعتصام قرب الحدود الفلسطينية
الصدر يدعو الى اعتصام قرب الحدود الفلسطينية
19 تشرين الأول 2023
الشيخ الزكزاكي: قتل المدنيين في غزة يعكس ضعف الصهاينة
الشيخ الزكزاكي: قتل المدنيين في غزة يعكس ضعف الصهاينة
19 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مجلس الأمن يرفض مشروع روسيا بشأن قطاع غزة... والدول الغربية تؤيد جرائم الاحتلال
ذروة الجرائم الصهيونية تجاوزت حد التوحش
‘‘إسرائيل ‘‘ومحاولة التملص من مسؤولية مجزرة مستشفى المعمداني
جبهة المقاومة لم تعد تنخدع بسياسات أمريكا والکيان الإسرائيلي