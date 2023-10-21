الصفحة الرئيسية
0
السبت 21 تشرين الأول 2023 ساعة 11:27

الجزائر وتونس تغيبان عن ‘‘قمة القاهرة‘‘

الجزائر وتونس تغيبان عن ‘‘قمة القاهرة‘‘
في ظل العدوان الصهيوني الهمجي والوحشي على قطاع غزة، تحفظت الجزائر على المشاركة في "قمة مصر للسلام"، التي تقام في القاهرة، والتي ينتظر أن تخصص أشغالها لسبل خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد تلقى دعوةً من نظيره المصري، عبد الفتاح السياسي، للمشاركة في القمة المقررة السبت 21 أكتوبر 2023 في القاهرة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، إلا أنّ الجزائر وفق الإعلام الجزائري، قررت عدم المشاركة في هذا الاجتماع.

كذلك، شاطرت تونس موقف الجزائر، وقررت وفق ما نقله موقع إذاعة "موزاييك" التونسية، عدم المشاركة في القمة.

وتدرس "قمة القاهرة للسلام"، سبل وقف إطلاق النار والاعتداء على سكان غزة، وقضية الأسرى، وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، "وإعادة إحياء عملية السلام بناء على حل الدولتين وحدود 1967"، وفق ما أعلنت.

ولفتت وسائل الإعلام الجزائرية إلى أن الجزائر لا تشارك في اجتماعات يكون كيان الاحتلال طرفاً فيها، ولاسيما عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، ما يساهم في فهم خلفيات هذا القرار.

ويشارك في القمة التي تحتضنها مصر، وفق تقارير إعلامية، 18 دولة، من بينها الأردن وقطر والكويت وتركيا والعراق وموريتانيا والمملكة المغربية والبحرين، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وألمانيا وفرنسا، إلى جانب وفد من "إسرائيل"، وآخر من الولايات المتحدة الأمريكية وممثلين عن روسيا والصين، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
مصدر : وكالات
رقم : 1090029
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مجلس الأمن يرفض مشروع روسيا بشأن قطاع غزة... والدول الغربية تؤيد جرائم الاحتلال
مجلس الأمن يرفض مشروع روسيا بشأن قطاع غزة... والدول الغربية تؤيد جرائم الاحتلال
ذروة الجرائم الصهيونية تجاوزت حد التوحش
ذروة الجرائم الصهيونية تجاوزت حد التوحش
21 تشرين الأول 2023
‘‘إسرائيل ‘‘ومحاولة التملص من مسؤولية مجزرة مستشفى المعمداني
‘‘إسرائيل ‘‘ومحاولة التملص من مسؤولية مجزرة مستشفى المعمداني
21 تشرين الأول 2023
جبهة المقاومة لم تعد تنخدع بسياسات أمريكا والکيان الإسرائيلي
جبهة المقاومة لم تعد تنخدع بسياسات أمريكا والکيان الإسرائيلي
21 تشرين الأول 2023
نصرة لغزة.. المقاومة العراقية تقصف قاعدة حرير الأمريكية في أربيل
نصرة لغزة.. المقاومة العراقية تقصف قاعدة حرير الأمريكية في أربيل
20 تشرين الأول 2023
وفاة آية الله فاضل كلبايكاني عضو خبراء القيادة
وفاة آية الله فاضل كلبايكاني عضو خبراء القيادة
20 تشرين الأول 2023
الشيخ الزكزاكي:
الشيخ الزكزاكي: 'طوفان الأقصى' بداية نهاية كيان الاحتلال
20 تشرين الأول 2023
حماس والجهاد تثمنان دعم المرجعية في ايران للشعب الفلسطيني
حماس والجهاد تثمنان دعم المرجعية في ايران للشعب الفلسطيني
20 تشرين الأول 2023
مقتل جندي أمريكي في قاعدة عين الأسد
مقتل جندي أمريكي في قاعدة عين الأسد
20 تشرين الأول 2023
تحرك أول دفعة من العراقيين باتجاه الحدود الأردنية نصرة لفلسطين
تحرك أول دفعة من العراقيين باتجاه الحدود الأردنية نصرة لفلسطين
20 تشرين الأول 2023
5 صواريخ من اليمن باتجاه الكيان الصهيوني
19 تشرين الأول 2023
الصدر يدعو الى اعتصام قرب الحدود الفلسطينية
الصدر يدعو الى اعتصام قرب الحدود الفلسطينية
19 تشرين الأول 2023
الشيخ الزكزاكي: قتل المدنيين في غزة يعكس ضعف الصهاينة
الشيخ الزكزاكي: قتل المدنيين في غزة يعكس ضعف الصهاينة
19 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مجلس الأمن يرفض مشروع روسيا بشأن قطاع غزة... والدول الغربية تؤيد جرائم الاحتلال
ذروة الجرائم الصهيونية تجاوزت حد التوحش
‘‘إسرائيل ‘‘ومحاولة التملص من مسؤولية مجزرة مستشفى المعمداني
جبهة المقاومة لم تعد تنخدع بسياسات أمريكا والکيان الإسرائيلي