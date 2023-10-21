الشيخ البغدادي: أمريكا مصدر الإرهاب والتوحش وإسرائيل وداعش صنيعتها

وأضاف الشيخ البغدادي “لقد ظهر الفرق جليّاً بين المقاومة المسلمة في فلسطين، بين شجاعتها وشهامتها وإنسانيتها، وبين قادة الكيان وكوادره وجيشه، هؤلاء الذين لايعرفون معنى الإنسانية. وهنا يستحضرني عندما تحدث ذات يوم سماحة السيد حسن نصرالله عن هذا العالم المتوحّش فقال: (هذا عالمٌ لا يفهم إلا بالقوة). وتجربتنا في لبنان من 1982م وإلى اليوم تؤكّد ذلك، فسياسة الردع منعته من عدوانه ومن توحّشه”.



وخلال لقاءٍ سياسي في الضاحية الجنوبية لبيروت، تابع الشيخ البغدادي “أنّ الردع الذي يجب أن تكتمل فصوله بما يتجاوز محور المقاومة، هو الكفيل بردع العدو وضبط حالة التوحش وتخليص الأطفال والنساء والشيوخ من مخالب هؤلاء الذئاب، في قبال ذلك نرى الوعي لدى شعوب المنطقة من مختلف الأطياف والقوميات، وهذا يدلّ على أنّ المجتمعات في واد وحكامها في وادٍ آخر، حيث باتت قضية فلسطين هي المحور، وهذه المجازر وإن صفّق لها النازيون الجدد والمجتمع اليهودي الحاقد على العرب والمسلمين، إلا أنّها حفرت عميقاً؛ جبالاً من الأحقاد والكراهية مع شعوب المنطقة ودقّت إسفيناً في مشروع التطبيع وهذا قد حدث بأيدي الإسرائيليين أنفسهم”.