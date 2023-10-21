تفاصيل رزمة المساعدة الأميركية للعدو

وبحسب الصحيفة، تشمل رزمة المساعدات لـ"إسرائيل" تزويد صواريخ اعتراضية للقبة الحديدية، وأنظمة دفاع جوي، وذخائر، بالإضافة إلى ميزانية مخصصة لحماية السفارة الأمريكية في الأراضي المحتلة.



وستُقدّم رزمة المساعدات للموافقة عليها من قبل مجلس النواب الأمريكي، الذي لم يختر بعد رئيسًا دائمًا، وفي الوقت نفسه لا يزال الحزب الجمهوري يناضل من أجل مرشح متفق عليه نيابة عنه.



وتقول الصحيفة إن "استمرار حالة عدم الاستقرار في مجلس النواب الأمريكي قد يؤثّر على إقرار رزمة المساعدات ونقلها إلى "إسرائيل" في الوقت المطلوب".