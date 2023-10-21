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السبت 21 تشرين الأول 2023 ساعة 11:50

صادرات ايران غیر النفطیة تبلغ 24 مليار دولار وتنمو 29%

صادرات ايران غیر النفطیة تبلغ 24 مليار دولار وتنمو 29%
وقال "مهدي ضیغمي" اليوم السبت في الذكرى الـ27 لليوم الوطني للتصدير: استراتيجية الحكومة الـ13 ( حکومة الرئیس رئیسي) منذ توليها مهام الأمور تمثلت في تطوير التجارة مع مختلف الدول، مضیفا أن أداء الحكومة في هذا المجال خلال العامين الماضيين يدل علی تحقيق هذا الهدف.

وصرح أن تنمية التجارة مع الدول الحلیفة والوجهات التي أهملت من قبل، كانت استراتيجية الحكومة الثالثة عشرة منذ بداية نشاطها. ومن هذا المنطلق، فإن تنمية التبادلات التجارية مع أمريكا الجنوبية والدول الآسيوية والقارة الأفريقية مدرجة على جدول الأعمال.

وتابع: إن عضوية ایران في منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس تبشر بتنمية التجارة والوصول إلى أسواق العديد من البلدان.

وأشار إلى ایفاد 20 مستشار أعمال إلى الدول المستهدفة رغم كل المشاكل ، مصرحا: سيصل هذا العدد إلى 45 مستشاراً بحلول نهاية العام المقبل، لكن هذا العدد ليس كافياً، لأن العديد من الدول لديها أكثر من مستشار لمتابعة أهدافها في وجهة واحدة، ولا يمكن لشخص واحد أن يلبي احتياجات البلاد لتطوير تجارتها.

وقال: إننا نتابع إنشاء ممثليات لمنظمة تنمية التجارة في البلدان المستهدفة، لافتا الى ان لدينا 50 مركزًا تجاريًا في 35 دولة في الوقت الراهن.
رقم : 1090038
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