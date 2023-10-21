الصفحة الرئيسية
0
السبت 21 تشرين الأول 2023 ساعة 12:35

الضفة الغربية.. أكثر من 84 شهيداً على درب ‘‘طوفان الأقصى‘‘

الضفة الغربية.. أكثر من 84 شهيداً على درب ‘‘طوفان الأقصى‘‘
أكّد مصدر صحفي في فلسطين المحتلّة استشهاد الشاب محمد عواجنة برصاص الاحتلال، خلال اقتحام "الجيش" الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر في أريحا، حيث فجّر الاحتلال أيضاً منزل الأسير ماهر شلون. 

كذلك، نفّذ الاحتلال اقتحامات وحملة اعتقالات في عدّة مناطق من الضفة الغربية، إذ اقتحم بلدات وقرى في نابلس، منها قصرة وبرقة ويتما وبيتا التي اعتقل منها أسيد فرحات ونظام فرحات وبراء بركات، بعد مداهمة منازلهم، بالإضافة إلى اقتحام مخيم بلاطة، حيث اندلعت الاشتباكات. 

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات المزرعة ورنتيس وعارورة، حيث اندلعت مواجهات بين المقاومين وقوات الاحتلال التي استخدمت الرصاص الحي. كما اقتحم الاحتلال حيّ "سطح مرحبا" بمدينة البيرة. 

وتواجدت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة، وفق المصادر الفلسطينية، على حاجز "160" قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل، كما تواجدات أيضاً في منطقة جبل كرباج جنوبيّ الخليل. 

وتعرّضت قوات الاحتلال لإطلاق نار  في منطقة وادي شاهين بمدينة بيت لحم، جنوبيّ الضفة الغربية. 

واستشهد أمس طفلان، برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات واقتحامات نفذها العدو، في بلدة بيتونيا، غرب رام الله. 

واندلعت عدّة اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال وسط ارتقاء الشهداء ووقوع الإصابات، خلال مسيرات في الضفة خرجت نصرةً لمعركة "طوفان الأقصى" والمقاومة في قطاع غزّة. 

وخلال مسيرة حاشدة انطلقت من مسجد النصر، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه المشاركين، ما أدى إلى استشهاد الشاب عدي فواز منصور (17 عاماً)، وإصابة 15 فلسطينياً آخر. 

ووقعت مواجهات في منطقة النقارة ببلدة بيت فوريك شرق نابلس، أسفرت عن إصابة 20 فلسطينياً. 

ومنذ بدء معركة "طوفان الأقصى" بلغ عدد الشهداء في  الضفة الغربية 83 شهيداً، فيما تجاوز عدد الجرحى الـ 1400، واعتقل الاحتلال  نحو 5 آلاف فلسطيني، في حملات وُصفت بالاستباقية، وطالت نشطاء من حركتي حماس والجهاد الإسلامي خشية من تمدّد المعركة. 
مصدر : وكالات
رقم : 1090056
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مجلس الأمن يرفض مشروع روسيا بشأن قطاع غزة... والدول الغربية تؤيد جرائم الاحتلال
مجلس الأمن يرفض مشروع روسيا بشأن قطاع غزة... والدول الغربية تؤيد جرائم الاحتلال
ذروة الجرائم الصهيونية تجاوزت حد التوحش
ذروة الجرائم الصهيونية تجاوزت حد التوحش
21 تشرين الأول 2023
‘‘إسرائيل ‘‘ومحاولة التملص من مسؤولية مجزرة مستشفى المعمداني
‘‘إسرائيل ‘‘ومحاولة التملص من مسؤولية مجزرة مستشفى المعمداني
21 تشرين الأول 2023
جبهة المقاومة لم تعد تنخدع بسياسات أمريكا والکيان الإسرائيلي
جبهة المقاومة لم تعد تنخدع بسياسات أمريكا والکيان الإسرائيلي
21 تشرين الأول 2023
نصرة لغزة.. المقاومة العراقية تقصف قاعدة حرير الأمريكية في أربيل
نصرة لغزة.. المقاومة العراقية تقصف قاعدة حرير الأمريكية في أربيل
20 تشرين الأول 2023
وفاة آية الله فاضل كلبايكاني عضو خبراء القيادة
وفاة آية الله فاضل كلبايكاني عضو خبراء القيادة
20 تشرين الأول 2023
الشيخ الزكزاكي:
الشيخ الزكزاكي: 'طوفان الأقصى' بداية نهاية كيان الاحتلال
20 تشرين الأول 2023
حماس والجهاد تثمنان دعم المرجعية في ايران للشعب الفلسطيني
حماس والجهاد تثمنان دعم المرجعية في ايران للشعب الفلسطيني
20 تشرين الأول 2023
مقتل جندي أمريكي في قاعدة عين الأسد
مقتل جندي أمريكي في قاعدة عين الأسد
20 تشرين الأول 2023
تحرك أول دفعة من العراقيين باتجاه الحدود الأردنية نصرة لفلسطين
تحرك أول دفعة من العراقيين باتجاه الحدود الأردنية نصرة لفلسطين
20 تشرين الأول 2023
5 صواريخ من اليمن باتجاه الكيان الصهيوني
19 تشرين الأول 2023
الصدر يدعو الى اعتصام قرب الحدود الفلسطينية
الصدر يدعو الى اعتصام قرب الحدود الفلسطينية
19 تشرين الأول 2023
الشيخ الزكزاكي: قتل المدنيين في غزة يعكس ضعف الصهاينة
الشيخ الزكزاكي: قتل المدنيين في غزة يعكس ضعف الصهاينة
19 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مجلس الأمن يرفض مشروع روسيا بشأن قطاع غزة... والدول الغربية تؤيد جرائم الاحتلال
ذروة الجرائم الصهيونية تجاوزت حد التوحش
‘‘إسرائيل ‘‘ومحاولة التملص من مسؤولية مجزرة مستشفى المعمداني
جبهة المقاومة لم تعد تنخدع بسياسات أمريكا والکيان الإسرائيلي