کنعاني: محاكمة المجرمين الصهاينة هي مطلب كل احرار العالم

وكتب "ناصر كنعاني" على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي عن استمرار قوات الكيان الصهيوني، ارتکاب الجرائم ضد الإنسانية في غزة : هدد الكيان الصهيوني بشن العدوان علی مستشفيات أخرى في غزة بعد شنه العدوان الكارثي على مستشفى المعمداني وبعض المساجد والمدارس وكنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة غزة.



وقال: إن هذه الجرائم الفظيعة تدل علی أن الکیان الصهيوني قد تجاوز حدود الجنون، وهي فضيحة أخلاقية كبيرة ومخزية لتلك الحكومات التي تقف الآن، كما في الماضي، إلى جانب الکیان الصهيوني دون قيد أو شرط. وفي الوقت نفسه، يقومون بتعليم الآخرين حقوق الإنسان كل يوم.



وأضاف: الاحتلال والاغتصاب والحرب والجريمة والإرهاب والإبادة الجماعية وقتل الأطفال وضرب المساجد والكنائس والمستشفيات وسيارات الإسعاف ومركبات الإنقاذ والمدارس والمنازل والمجمعات السكنية ومخيمات اللاجئين والصحفيين وما إلى ذلك، كلها جرائم یرتکبها الکیان الصهيوني المزيف الذي يحمل هوية إرهابية ويمارس الجريمة منذ 75 عاما.

وقال إن تقديم الکیان الصهيوني على المستوى الدولي كهوية إرهابية ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة هو مطلب جميع الشعوب الحرة والعادلة والمطالبة بالعدالة في العالم.