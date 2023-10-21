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السبت 21 تشرين الأول 2023 ساعة 15:26

الدفاع الروسية: إسقاط 4 طائرات ومروحية أوكرانية خلال يوم

الدفاع الروسية: إسقاط 4 طائرات ومروحية أوكرانية خلال يوم
جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، الذي كشف أن مجموع خسائر الجيش الأوكراني خلال يوم بلغ نحو 600 فرد بين قتيل وجريح.

وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

صد 5 هجمات على محور كوبيانسك وتحييد نحو 50 عسكريا أوكرانيا
صد 10 هجمات على محور كراسني ليمان وتدمير مستودع ذخيرة ميداني للعدو وتحييد ما يصل إلى 100 جندي أوكراني
على محور دونيتسك بلغت خسائر العدو نحو 260 فردا بين قتيل وجريح
على محور جنوب دونيتسك، خسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 140 عسكريا
صد 3 هجمات على محور زابوروجيه وتحييد نحو 20 عسكريا أوكرانيا
مقتل ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا على محور خيرسون
تدمير مستودعات للذخيرة والوقود تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مطار "دولغينتسيفو" قرب مدينة كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبيتروفسك  
اعتراض 4 صواريخ مضادة للرادار من طراز HARM، وصاروخين مجنحين مضادين للسفن من طراز Neptune، وصاروخ واحد من نظام HIMARS، إضافة إلى تدمير 23 طائرة بدون طيار
رقم : 1090088
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