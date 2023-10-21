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السبت 21 تشرين الأول 2023 ساعة 17:39

وزير الامن الايراني : على الكيان الصهيوني ان يستعد لانتقام عسير ومدمر

وزير الامن الايراني : على الكيان الصهيوني ان يستعد لانتقام عسير ومدمر
وفي تصريح له من محافظة لرستان (غرب ايران)، ادان "حجة الاسلام خطيب"، المجازر وجرائم الابادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، وذلك امام اعين ومسامع جميع ادعياء الدفاع عن حقوق الانسان المخادعين، قائلا : ان هذه الممارسات الاجرامية ستخلّد قطعا في ذاكرة التاريخ باعتبارها خيانة بحق الانسانية.

واضاف وزير الامن : ان مردود هذه الجرائم، تجسد في الفشل الذريع لمخطط التطبيع مع الكيان الصهيوني؛ موجها خطابه الى الانظمة التي ترغب في اقامة العلاقات مع الاحتلال استرضاء لواشنطن وخلافا لتطلعات شعوبها، أن تعي بان هذه المعادلة تغيرت كثيرا وباتت عديمة الجدوى.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، اعتبر حجة الاسلام خطيب، ان عملية "طوفان الاقصى"، هي العملية الاكثر تعقيدا وشجاعة وتاثيرا ودقة، لجبهة المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني، والتي ادت الى تغيير جميع معادلات العدو و المخططات الستراتيجية في المنطقة والعالم.
رقم : 1090113
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