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السبت 21 تشرين الأول 2023 ساعة 17:43

العتبة الحسينية المقدسة تلعن استعدادها التكفل بعلاج جرحى غزة

العتبة الحسينية المقدسة تلعن استعدادها التكفل بعلاج جرحى غزة
وأضافت أنها مستعدة لتكفل أجور نقلهم وعلاجهم وإقامتهم في محافظة كربلاء.

وبيّنت العتبة الحسينية، أنّ هذه المبادرة الإنسانية التي أطلقت اليوم، إنما هي ترجمة عملية لتوصيات المرجع الديني السيد علي الحسيني السيستاني بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم.

وكان للعراق وشعبه ومرجعيّته الدينية ومقاومته موقف مؤيّد ومناصر لمعركة "طوفان الأقصى" منذ بدايتها، ومندّد بالعدوان على القطاع.

وخرجت الجماهير الشعبية العراقية إلى الشوارع، واحتشد العراقيون عند الحدود الأردنية تنديداً بمجازر الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، وأهمها مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس عشر على التوالي، عدوانه ومجازره، ما أدى إلى ارتقاء أكثر من 4385 شهيداً منهم 1756 طفلاً و967 سيدة، إضافة الى 13561 جريحاً .
رقم : 1090117
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