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السبت 21 تشرين الأول 2023 ساعة 18:40
بالصورة.. شاحنات أكفان لأهالي غزة!
رقم :
1090130
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أحدث العناوين
حزب الله يزف الشهيد إسماعيل أحمد الزين من جنوب لبنان
بالصورة.. شاحنات أكفان لأهالي غزة!
مواقع العدو الحدودية تحت مرمى صواريخ حزب الله
الحرس الثوري يجري مناورات بحرية دعماً للشعب الفلسطيني
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