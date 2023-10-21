حزب الله يزف الشهيد إسماعيل أحمد الزين من جنوب لبنان

وفيما يلي نص بيان حزب الله: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم



بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد إسماعيل أحمد الزين "حيدر علي" من بلدة شحور جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي.



‏قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر هذا اليوم السبت الموافق 21-10-2023 بقصف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتلال كفرشوبا بالصواريخ والأسلحة المناسبة.