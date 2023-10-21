مظاهرات غير مسبوقة تضامنا مع اهالي غزة

الملايين خرجوا من جميع قارات العالم للوقوف مع الفلسطينيين والتأكيد على احقية نضالهم المشروع في وجه احتلال لا يعرف سوى لغة القتل والمجازر والتدمير والتهجير.



فقد شهدت العاصمة البريطانية لندن، تظاهرة ضمت الآلاف نصرةً لفلسطين، ورفضاً لموقف الحكومة البريطانية.



ونزل الآلاف أيضاً إلى شوارع العاصمة الإيطالية روما، قبل ظهر اليوم للتنديد بالمجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وجاءت بدعوة من أحزاب يسارية وجمعيات التضامن مع فلسطين المحتلة.



ورفعت خلالها أعلام فلسطين وشعارات تتهم "إسرائيل"، بارتكاب جرائم حرب بتغطية واضحة من قبل الدول الغربية، كما ندّد المحتجون بموقف الحكومة الإيطالية التي أنحازت بشكل واضح إلى جانب "إسرائيل".



وجاءت هذه التظاهرات رداً على البيان المشترك الذي صدر في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، عن إيطاليا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا، والذي أعلنت فيه هذه الدول عن دعم "إسرائيل".



وأمس، خرجت تظاهرات دعماً لفلسطين وغزة، في كوريا الجنوبية وبرلين ولوزان السويسرية وتشيلي، كما يواصل الفرنسيون التظاهر في عدد من المدن الفرنسية دعماً للفلسطينيين، رغم التضييقات وعمليات القمع التي تعرضوا لها من قبل الشرطة الفرنسية.



كذلك، شهدت كل من الأرجنتين والإكوادور تظاهرتين شعبيتين داعمتين لفلسطين، احتجاجاً على الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.



ومن ماليزيا، توجه العشرات نحو السفارة الأميركية في العاصمة كوالالمبور، احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على غزة، على وقع هتافات نصرة للأقصى ولفلسطين.



وأشعلت "طوفان الأقصى" تضامناً عربياً وأجنبياً مع غزة. ويتظاهر الملايين في دول عربية وإسلامية وغربية عديدة، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي، وزادت حدة التظاهرات بعد مجزرة مستشفى المعمداني التي استشهد في إثرها نحو 500 جلّهم من الأطفال والنساء.



وفي المانيا تجمع المتظاهرون في مدينة بريمن للتعزيز بمجازر الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، وطالبوا بانهاء جرائم الحرب التي ترتكبها تل ابيب بحق الشعب الفلسطيني.



وفي بولندا احتشد المتظاهرون في العاصمة وارسو، واعربوا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، مؤكدين ان اهالي غزة يتعرضون لتنكيل من قبل الإحتلال الإسرائيلي بدون رادع.



وفي اسبانيا خرجت تظاهرة مؤيدة للفلسطين في مدينة بيلباو. وفي مدينة غرونوبل الفرنسية خرجت تظاهرة للتنديد بجرائم الاحتلال في قطاع غزة.



وفي القارة الافريقية، احتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة التونسية للتضامن مع القضية الفلسطينية والتنديد بمجازر الاحتلال في قطاع غزة، مؤكدين ألا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع كيان الاحتلال.



وفي مدينة لاغوس كبرى مدن نيجريا خرجت تظاهرة للتضامن مع الفلسطينيين، ودانوا التدخل الاميركي المباشر في حرب كيان الاحتلال على قطاع غزة.



وفي دولة جنوب افريقيا، شاركت حشود جماهيرية في تظاهرة دعماً للقضية الفلسطينية، منددين بجرائم كيان الاحتلال الاسرائيلي في غزة.



اما في الولايات المتحدة خرجت تظاهرة حاشدة أمام الكونغرس الاميركي، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، ووقف الإبادة الجماعية التي يمارسها كيان الاحتلال ضد الفلسطينيين.



كما أغلق آلاف المتظاهرين الشوارع في ولاية نيويورك، احتجاجًا على دعم الولايات المتحدة لكيان الإحتلال الاسرائيلي في حربه على غزة.



وفي كندا نظم مواطنون مسيرة داعمة للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل ما يواجهونه من اعتداءات اسرائيلية متواصلة.



وفي أميركا الجنوبية تجمع عدد من المتظاهرين في العاصمة الكوبية هافانا، منددين بجرائم الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدين دعمهم للشعب الفلسطيني.