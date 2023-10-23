الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 23 تشرين الأول 2023 ساعة 10:31

مواجهات في الضفة الغربية دعما لغزة وشهيدين في مخيم اجلزون

مواجهات في الضفة الغربية دعما لغزة وشهيدين في مخيم اجلزون
واستشهد محمود سيف الطريش ومحمد نضال عليان وأصيب 4 بجراح وصفت بالخطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال مواجهات اندلعت صباح اليوم الإثنين، مع قوات الاحتلال في مخيم اجلزون قضاء رام الله
 
كما شنت قوات الاحتلال ، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق خلفات إصابات بالرصاص الحي وحالات اختناق بالغاز، واعتقالات طالت العشرات من الشبان، فيما دارات اشتباكات مسلحة في بعض المناطق.

وبحسب نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في نابلس، جنين، طولكرم، قلقيلية، رام الله، أريحا، بيت لحم، الخليل، واعتقلت أكثر من 74 فلسطينيا، كما اقتحمت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا بعد اعتقال قاطنيها والتحقيق معهم واحتجازهم لساعات.

في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر نضال أبو رميلة والناشط نور الدين حلاوة عقب مداهمة منزليهما في حي الضاحية في نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر القيادي علاء حميدان من منزله بحي المعاجين، ورئيس نقابة المهندسين بنابلس يزن مصباح جبر، والأسير المحرر فتحي حايك من منزله ببلدة زيتا جماعين، وعبد القادر إبراهيم حنني من بلدة بيت فوريك.
ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ‏الشابين عوض جميل زيود وعياش يحيى زيود، من بلدة السيلة الحارثية.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم، وتعرضت لإطلاق نار من مسلحين وتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع، واعتقلت الشاب نافذ أبو عبيد من منزله.

وفي محافظة رام الله، نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات في بلدة بيت ريما، اعتقلت خلالها 11 فلسطينيا، وهم المحرر البروفيسور عماد البرغوثي، وأحمد الأسمر، ومجيب الأسمر، وناجي مجيب الأسمر، وهشام حيدر الريماوي، وباسل البرغوثي، ورامي البرغوثي، والأشقاء نضال وعلي ومحمد وعبادة ثلجي الريماوي.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة بني نعيم شرق الخليل، طالت 11 فلسطينيا، عرف منهم: منير يوسف الخضور، وعاصم علي بلوط، وعلي خليل طرايرة، ومصعب ابو جارور، وجميل عايش زيدات، وسليمان عبد أبو جارور، وبراء مازن بلوط، وعدنان أبو جارور، وعلي الطشلي.
رقم : 1090461
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ماذا فعل الصهاينة باقتصاد غزة ومعيشتها ؟
ماذا فعل الصهاينة باقتصاد غزة ومعيشتها ؟
طوفان الأقصى والأبعاد الجيوسياسية
طوفان الأقصى والأبعاد الجيوسياسية
23 تشرين الأول 2023
مفاجأة دبلوماسية من العيار الثقيل.. "سيطايل" في مهمة تذويب الجليد بين الرباط وباريس
مفاجأة دبلوماسية من العيار الثقيل.. "سيطايل" في مهمة تذويب الجليد بين الرباط وباريس
23 تشرين الأول 2023
الصين تستضيف القمة العالمية الثالثة لمشروع "الحزام والطريق" .. التطورات والابتكارات
الصين تستضيف القمة العالمية الثالثة لمشروع "الحزام والطريق" .. التطورات والابتكارات
23 تشرين الأول 2023
مجلس الأمن يرفض مشروع روسيا بشأن قطاع غزة... والدول الغربية تؤيد جرائم الاحتلال
مجلس الأمن يرفض مشروع روسيا بشأن قطاع غزة... والدول الغربية تؤيد جرائم الاحتلال
21 تشرين الأول 2023
ذروة الجرائم الصهيونية تجاوزت حد التوحش
ذروة الجرائم الصهيونية تجاوزت حد التوحش
21 تشرين الأول 2023
‘‘إسرائيل ‘‘ومحاولة التملص من مسؤولية مجزرة مستشفى المعمداني
‘‘إسرائيل ‘‘ومحاولة التملص من مسؤولية مجزرة مستشفى المعمداني
21 تشرين الأول 2023
جبهة المقاومة لم تعد تنخدع بسياسات أمريكا والکيان الإسرائيلي
جبهة المقاومة لم تعد تنخدع بسياسات أمريكا والکيان الإسرائيلي
21 تشرين الأول 2023
نصرة لغزة.. المقاومة العراقية تقصف قاعدة حرير الأمريكية في أربيل
نصرة لغزة.. المقاومة العراقية تقصف قاعدة حرير الأمريكية في أربيل
20 تشرين الأول 2023
وفاة آية الله فاضل كلبايكاني عضو خبراء القيادة
وفاة آية الله فاضل كلبايكاني عضو خبراء القيادة
20 تشرين الأول 2023
الشيخ الزكزاكي:
الشيخ الزكزاكي: 'طوفان الأقصى' بداية نهاية كيان الاحتلال
20 تشرين الأول 2023
حماس والجهاد تثمنان دعم المرجعية في ايران للشعب الفلسطيني
حماس والجهاد تثمنان دعم المرجعية في ايران للشعب الفلسطيني
20 تشرين الأول 2023
مقتل جندي أمريكي في قاعدة عين الأسد
مقتل جندي أمريكي في قاعدة عين الأسد
20 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ماذا فعل الصهاينة باقتصاد غزة ومعيشتها ؟
طوفان الأقصى والأبعاد الجيوسياسية
مفاجأة دبلوماسية من العيار الثقيل.. "سيطايل" في مهمة تذويب الجليد بين الرباط وباريس
الصين تستضيف القمة العالمية الثالثة لمشروع "الحزام والطريق" .. التطورات والابتكارات