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الاثنين 23 تشرين الأول 2023 ساعة 10:35

الطائرات الأمريكية تبدأ استخدام مطار عسكري قرب أثينا

الطائرات الأمريكية تبدأ استخدام مطار عسكري قرب أثينا
وكتب الموقع أن الجانب الأمريكي أجرى دراسة للقواعد الجوية اليونانية، حيث يمكن لليونان أن توفر للقوات الجوية الأمريكية فرصة التزود بالوقود ومرابطة الطائرات الثقيلة الأمريكية، التي ستصل إلى هنا خلال الساعات الـ24 القادمة، إذا لزم الأمر. تم النظر في الطلب الأمريكي والموافقة عليه، وسيزودهم المطار في إيليفسين العسكري بهذه الفرصة".

وأضاف أن أحد أسباب الطلب الأمريكي يعود إلى احتمال إجراء عملية إجلاء المواطنين الأمريكي من منطقة الأعمال القتالية في الشرق الأوسط وكذلك الدول المجاورة مثل لبنان.

وأشار إلى أنه تم اختيار المطار العسكري في إيليفسين لهبوط ومرابطة الطائرات الثقيلة الأمريكية لأنه توجد في أراضيه مساحات فارغة ومستودعات مقبولة، متابعا أنه لا يستبعد أن تستخدم القوات الجوية الأمريكية قواعد جوية يونانية أخرى.

وبدأ وصول الطائرات الأمريكية إلى المطار في إيليفسين، مساء أمس الأحد.

وذكر الموقع أنه بسبب الأزمة في الشرق الأوسط أرسلت الولايات المتحدة طلبا إلى وزارة الدفاع الوطني اليونانية مع طلب استخدام قاعدة جوية يونانية أخرى، بالإضافة إلى القاعدة العسكرية على شاطئ خليج سودا في جزيرة كريت، نظرا لأنها تستضيف حاليا العديد من الطائرات الأمريكية، بما فيها الطائرات من طراز "KC-135" و"C-130" و"P-3 Orion" و"AC-130" ولا يمكن لهذه القاعدة الجوية قبول الطائرات الكبيرة الأخرى.
رقم : 1090462
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