الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 23 تشرين الأول 2023 ساعة 10:38

لماذا يُرجئ نتنياهو انطلاق العملية البرية في القطاع؟‎

لماذا يُرجئ نتنياهو انطلاق العملية البرية في القطاع؟‎
وفي هذا الإطار، أشار موقع قناة "مكان" العبرية إلى أن "جيش الاحتلال بات جاهزا لتنفيذ العملية البرية في قطاع غزة"، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرجئ موعد بدء هذه العملية، وعلى ما يبدو لاعتبارات سياسية.

وبحسب تقارير إخبارية، فإن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تمارس الضغط من أجل إرجاء موعد إطلاق العملية البرية لإتاحة الفرصة من أجل التوصل إلى صفقة أكبر تتعلق بالأسرى والمفقودين، وقد يكون سبب التأخير يعود لاعتبارات ميدانية".

من جانبه، ألمح وزير الحرب الصهيوني، يوآف غالانت، إلى أن القصف الجوي يُعدّ الميدان لتوغل القوات البرية، لكن هذا ليس أمرًا صدر عن الجيش الإسرائيلي، بل هو اقتراح من المستوى السياسي.

وفي الوقت نفسه، يعمل ديوان نتنياهو على توضيح أسباب تأخير العملية البرية لوسائل الإعلام، وهو في الوقت الراهن لا يتحدّث عن قرار دخول القطاع برًا بشكل علني، في حين قال المتحدث العسكري الصهيوني: "إن الجيش سيدخل في الوقت المناسب وفقًا لقرار المستوى السياسي".

يُشار إلى أن مثل هذا التأخير ينطوي على عواقب منها أن قوات الجيش الإسرائيلي المتواجدة عند الجبهة الشمالية بدأت تتعرض لإطلاق النار، كما حدث أمس الأحد عندما أطلق صاروخ مضاد للدبابات على قوات الاحتلال في المنطقة الحدودية، وقد يستمر هذا الأمر.

وأضافت القناة "تستمر حوادث إطلاق النار في الشمال بالتصاعد، وذلك حتى قبل الدخول البري الذي من المتوقع أن يؤدي إلى تصعيد آخر، إضافة إلى ذلك، فإن القوات في مناطق التجمع جاهزة للتوغل منذ عدة أيام، وتأجيل العملية قد يؤدي إلى الاسترخاء بسبب الإرهاق".
رقم : 1090465
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ماذا فعل الصهاينة باقتصاد غزة ومعيشتها ؟
ماذا فعل الصهاينة باقتصاد غزة ومعيشتها ؟
طوفان الأقصى والأبعاد الجيوسياسية
طوفان الأقصى والأبعاد الجيوسياسية
23 تشرين الأول 2023
مفاجأة دبلوماسية من العيار الثقيل.. "سيطايل" في مهمة تذويب الجليد بين الرباط وباريس
مفاجأة دبلوماسية من العيار الثقيل.. "سيطايل" في مهمة تذويب الجليد بين الرباط وباريس
23 تشرين الأول 2023
الصين تستضيف القمة العالمية الثالثة لمشروع "الحزام والطريق" .. التطورات والابتكارات
الصين تستضيف القمة العالمية الثالثة لمشروع "الحزام والطريق" .. التطورات والابتكارات
23 تشرين الأول 2023
مجلس الأمن يرفض مشروع روسيا بشأن قطاع غزة... والدول الغربية تؤيد جرائم الاحتلال
مجلس الأمن يرفض مشروع روسيا بشأن قطاع غزة... والدول الغربية تؤيد جرائم الاحتلال
21 تشرين الأول 2023
ذروة الجرائم الصهيونية تجاوزت حد التوحش
ذروة الجرائم الصهيونية تجاوزت حد التوحش
21 تشرين الأول 2023
‘‘إسرائيل ‘‘ومحاولة التملص من مسؤولية مجزرة مستشفى المعمداني
‘‘إسرائيل ‘‘ومحاولة التملص من مسؤولية مجزرة مستشفى المعمداني
21 تشرين الأول 2023
جبهة المقاومة لم تعد تنخدع بسياسات أمريكا والکيان الإسرائيلي
جبهة المقاومة لم تعد تنخدع بسياسات أمريكا والکيان الإسرائيلي
21 تشرين الأول 2023
نصرة لغزة.. المقاومة العراقية تقصف قاعدة حرير الأمريكية في أربيل
نصرة لغزة.. المقاومة العراقية تقصف قاعدة حرير الأمريكية في أربيل
20 تشرين الأول 2023
وفاة آية الله فاضل كلبايكاني عضو خبراء القيادة
وفاة آية الله فاضل كلبايكاني عضو خبراء القيادة
20 تشرين الأول 2023
الشيخ الزكزاكي:
الشيخ الزكزاكي: 'طوفان الأقصى' بداية نهاية كيان الاحتلال
20 تشرين الأول 2023
حماس والجهاد تثمنان دعم المرجعية في ايران للشعب الفلسطيني
حماس والجهاد تثمنان دعم المرجعية في ايران للشعب الفلسطيني
20 تشرين الأول 2023
مقتل جندي أمريكي في قاعدة عين الأسد
مقتل جندي أمريكي في قاعدة عين الأسد
20 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ماذا فعل الصهاينة باقتصاد غزة ومعيشتها ؟
طوفان الأقصى والأبعاد الجيوسياسية
مفاجأة دبلوماسية من العيار الثقيل.. "سيطايل" في مهمة تذويب الجليد بين الرباط وباريس
الصين تستضيف القمة العالمية الثالثة لمشروع "الحزام والطريق" .. التطورات والابتكارات