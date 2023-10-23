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الاثنين 23 تشرين الأول 2023 ساعة 10:42

السيد صفي الدين: الكيان الإسرائيلي يهتز ويرتعد واحتشد الغرب كي ينقذ نتنياهو

السيد صفي الدين: الكيان الإسرائيلي يهتز ويرتعد واحتشد الغرب كي ينقذ نتنياهو
وقال “حشد الغرب وراء العدو الصهيوني، ولهذا الحشد دلالات كثيرة، أهمها أن الكيان كان يهتز ويرتعد وأنّ المقاومة مؤثّرة، لذلك احتشد الغرب كي ينقذ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ولإبقائه على رجليه”.

وأضاف “من يهزم العدو “الإسرائيلي” يجب أن تُكسر شوكته وأن يعاقب، فنحن منذ 2006 ما زلنا نعاقب، لأنه ليس مسموحا لأحد ولأي جهة فلسطينية أو عربية أن تهزم العدو الصهيوني وتهدد وجوده”.

وتابع:”الحدث اليوم هو قتل الأطفال، حيث أصبح عدد الشهداء يفوق الـ 1700 طفل. نحن نعيش في عالم مذهل كل يوم يزداد فيه عدد الشهداء من المدنيين والأطفال والنساء، فيما الغرب يقول إنّ من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، وهو آخر من يحق له أن يتحدث عن حقوق الانسان، ضغطوا على العالم من أجل السير بنظرياتهم وكان آخرها نظرية الشذوذ”.

واعتبر السيد صفي الدين أن “كل من لا يقف مع أطفال ونساء ومظلومي فلسطين ومظلومي غزة هو من يجب أن يُسأل، وسيحاسبه التاريخ على توانيه وخذلانه وضعفه وتهربه من المسؤولية”، مشيراً  الى “إن العدو يقصف المستشفيات ويهدد بعضها بالقصف ويجبر على إخلائها، وحتى بتاريخ الحروب، لم نر مع داعش كل ما يفعله هؤلاء، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المستشار الألماني أولاف شولتز، وبايدن، فهؤلاء بالحدّ الأدنى يقومون بتغطية قصف المستشفيات وهم أسوأ من داعش التي فعلت الأفاعيل في سورية والعراق والمنطقة، لكنها لم تهدد مستشفى أو تقصفها”.
رقم : 1090467
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