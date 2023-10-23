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الاثنين 23 تشرين الأول 2023 ساعة 12:24

خطط تركية لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة بواسطة طائرات سلاح الجو

خطط تركية لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة بواسطة طائرات سلاح الجو
وأضافت الوزارة: "لقد بدأنا تحميل طائرات النقل العسكري التابعة لسلاح الجو التركي، المساعدات الإنسانية التي تم إعدادها بتعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان".

وأشارت الوزارة إلى أن المساعدات التركية، تتضمن بشكل رئيسي الإمدادات الطبية والأدوية.

وتابعت الوزارة في بيانها: "وبمجرد أن تصبح طائراتنا جاهزة، ستطير إلى مصر. وتم التخطيط لأربع رحلات جوية لتوصيل الإمدادات الإنسانية إلى المنطقة".

في يوم 7 أكتوبر، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.
رقم : 1090490
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