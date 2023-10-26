الشيخ قاووق مخاطبا دول التطبيع: ماذا تنتظرون لطرد سفراء الاحتلال من بلادكم؟

وخلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد المجاهد بلال نمر رميتي في حسينية بلدة المجادل، في حضور عدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي، توجه الشيخ قاووق الى “دول التطبيع العربي بالسؤال، ماذا تنتظرون لتطردوا السفراء الإسرائيليين من البلاد العربية، ألا يكفي سبعة آلاف شهيد فلسطيني جلّهم من الأطفال والنساء والآلاف من الجرحى حتى تطردوا هؤلاء السفراء من بلادكم؟”



ورأى أن “رجال حزب الله النجباء هم أسود الميدان وصناع الانتصارات، وها هم يشاهدون أننا رغم من كل الحشود العسكرية في البحر ما تركنا الواجب في نصرة غزة، ولن نبدل تبديلا، وهذا موقفنا قبل حاملات الطائرات وبعدها”. وأكد أنه “لو احتشدت كل أساطيل العالم ما تركنا نصرة غزة ولا تركنا حماية أهلنا وشعبنا في لبنان”.